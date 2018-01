Marcelo Gallardo anticipó que su refuerzo estrella, Lucas Pratto –quien el jueves se retiró del entrenamiento con una molestia muscular–, estará entre los concentrados para cuando River visite a Huracán mañana en Parque Patricios. “Pratto está bien. Suele pasar que a veces para informar se especula con cosas pero nosotros nunca tuvimos incertidumbre sobre su disponibilidad. Se hizo estudios por rutina, pero está bien y hoy ya no es noticia”, afirmó ayer el entrenador millonario en conferencia de prensa tras el entrenamiento matutino en Ezeiza.

Aunque no confirmó el equipo titular –se espera que sean los mismos once que vencieron a Boca en el Superclásico Veraniego del fin de semana pasado–, Gallardo confirmó también la reaparición entre los concentrados del uruguayo Rodrigo Mora, quien se recuperó de una operación a la que se sometió en junio del año pasado por una atípica lesión en el fémur. “Nos dio mucha alegría porque sorprendió cómo se recuperó. Tiene un físico privilegiado y volvió con normalidad, él está contento y en condiciones de estar entre los concentrados”, expresó el DT sobre el atacante que lleva 37 goles en 156 partidos desde que llegó a River en 2012.

En cuanto a los refuerzos, el Muñeco comentó que está “muy conforme” con la tarea realizada durante el receso, ya que “de los cinco que pensamos, llegaron cuatro (Pratto –el único con chances de jugar con Huracán–, Franco Armani, Juan Quintero y Bruno Zuculini)”. A último momento se confirmó la llegada de Zuculini, por quien River pagó dos millones de euros a Verona por el 30 por ciento del pase y 1,5 a Manchester City por el 20%. “Llegará la semana que viene cuando se resuelva todo. Ojalá que pueda viajar lo antes posible para estar en los entrenamientos”, imploró el DT.

Por último, el conductor millonario le hizo un guiño a la labor del presidente del club, Rodolfo D’Onofrio: “River compró bien porque tiene salud económica y no está endeudado. El mercado no lo maneja uno, podemos opinar de valores y en el mundo los mercados están locos y hay cosas que no son normales. River compró porque queremos estar posicionados para ganar”.