Un geriátrico de Temperley fue clausurado luego de que la justicia recibiera denuncias por “malos tratos”, algo que en la inspección, informaron fuentes de la investigación, no fue corroborado, aunque sí se verificó que el lugar funcionaba pese a que había sido clausurado en 2014. En la Residencia Charly “notificamos y citamos a declarar a los encargados por una denuncia sobre maltrato a los adultos mayores, aunque el personal no corroboró eso cuando allanó el lugar”, informaron fuentes de la UFI N° 6 de Lomas de Zamora, a cargo del Carlos Baccini. Sin embargo, en el operativo se corroboró que las 19 personas estaban “golpeadas, lastimadas, con bajo peso y sin aseo en un edificio con falta de mantenimiento e higiene general”. Durante el día, esos adultos mayores fueron reubicados en cinco hogares de Lomas de Zamora, informaron fuentes del municipio y Pami, que advirtió que el lugar no figuraba entre sus prestadores.