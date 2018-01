La elección presidencial hondureña de noviembre despertó sospechas de irregularidades y denuncias de fraude, pues en un primer conteo Nasralla, el candidato por la Alianza por la Oposición a la Dictadura, apareció al frente con 57 por ciento, pero días después Hernández tomó ventaja tras una serie de interrupciones en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral (TSE). El TSE finalmente proclamó vencedor a Hernández tres semanas después de la votación. El presidente había logrado postularse a un segundo mandato consecutivo gracias a la Corte Suprema de Justicia, pues la Constitución hondureña prohíbe la reelección presidencial. La oposición rechaza el fallo, con el argumento de que al Poder Judicial no le compete el tema y que también violentó la ley. No obstante, la oposición no está sola en sus sospechas. La misión de observación que la Organización de Estados Americanos envió a Honduras informe que hubo “irregularidades, errores y problemas sistémicos antes, durante y después” de los comicios del 26 de noviembre, lo que unido al “estrecho margen de los resultados” impide “tener certeza” sobre el ganador. La rotundidad de ese informe hizo que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, pidiera en diciembre la repetición de las elecciones, un llamado que ignoraron países poderosos de la región como Estados Unidos, México y Colombia. A fines de diciembre, Almagro reiteró su pedido ante las naciones miembro –todas las del continente excepto Cuba– al solicitarles que aprobaran las conclusiones de los observadores en su primera reunión del año. Ninguno de los países atendió esa petición, ya que no quieren sentar el precedente de que los reportes electorales tengan que aprobarse, la costumbre es sólo “tomar nota”. Ni siquiera los países que consideran un fraude la victoria de Hernández quisieron votar el informe. “Nadie quiere que esto se le vuelva en contra, sobre todo en un año cargado de elecciones en la región”, indicaron fuentes diplomáticas.