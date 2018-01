El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) ómnibus se convirtió en un nuevo casus belli generado por el Gobierno. Subestimó a la oposición, la creyó eternamente vencida, trata de pasarla por encima cotidianamente… la va engrosando.

Los diputados del Frente Renovador (FR) adelantaron que votarán en contra. También presentaron una acción judicial promoviendo la inconstitucionalidad de la medida. Sobran razones y motivos: el DNU es una segunda “ley de leyes”, un compendio de medidas que sustraen facultades al Congreso. El oficialismo deberá lidiar en dos campos de batalla: el legislativo y el judicial.

El FR encarnó la oposición transigente y hasta pasiva. Pero todo fluye, todo cambia. La metáfora de la “ancha avenida del medio” pierde vigencia, a medida que el presidente Mauricio Macri considera pasivos e inermes a sus antiguos compañeros de ruta.

Los gobernadores que acompañaron la reforma jubilatoria fueron maltratados, arreados como ganado. Los ciudadanos de sus provincias toman nota. Para conservar su favor, los mandatarios provinciales deberán aguzar su ingenio:diferenciarse de un gobierno que, desde octubre, no dictó una medida favorable para la gente común. Si fracasan, su futuro electoral será sombrío.

- - -

El documento del Partido Justicialista bonaerense confirma la tendencia. El texto, inusualmente extenso al punto de complicar la síntesis o la difusión periodística, es muy crítico y preciso. Acierta al centrarse en discutir al gobierno más que a internarse en una elegía del pasado. El macrismo, sus políticas, ocupan el centro de la escena. La mejor táctica, casi la jugada única, es ponerlo en foco. Dos años de gestión diluyen la importancia de la “pesada herencia” hasta como argumento.

Con cuidado de no dejar a ningún compañero afuera y mencionando a los gobiernos “de Néstor y Cristina” los intendentes que promovieron y redactaron el documento asumen que en el corto plazo (el único que importa en la competencia político-electoral) el peronismo será opositor o no será. Ese posicionamiento clave no resuelve todos los desafíos pendientes, que son mayúsculos y corren contrarreloj.

El opo-oficialismo garpa menos…o no garpa nada, se irá viendo. Las secuelas de la política económico-social no dejan margen.

- - -

Las tribulaciones del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, seguramente no han tocado a su fin. Sus hechos propios lo condenan. Para colmo, mucho fuego amigo se ha disparado en su contra. Acaso sea más un símbolo de la coyuntura que un caso particular y único.

Se mostró agresivo, violento. Incurrió en conductas seguramente ilegales que revelan también una notable pijotería económica. Erosionó un mito bien construido por el macrismo. Los ricos, los millonarios desde la cuna, no están inoculados contra la utilización de los recursos estatales en provecho propio. Al contrario, su individualismo los impulsa a creerse amos y patrones, en cualquier lugar que ocupen.

Es posible que Triaca tenga nuevos motivos para putear en las próximas semanas. La política laboral no cambiará. Pero algo se ha modificado después de octubre: al gobierno le entran balas, a menudo disparadas por sus torpezas y la sensación de impunidad. El macrismo leyó mal el veredicto electoral, como le sucediera al kirchnerismo en 2011. No son cheques en blanco, son espaldarazos con impacto institucional, nada menos… ni nada más.