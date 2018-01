Inglés. La Asociación Rosarina de Intercambio Argentino Norteamericano (Aricana) ofrece la posibilidad de aprender inglés durante esta temporda con sólo ocho horas semanales. La oferta incluye: curso de verano (niveles 1º a 4º), taller sin complicaciones, taller de conversación (nivel avanzado), Toefl IBT intensivo, y capacitación para el ingreso al profesorado y traductorado de Inglés. Todos los cursos comenzarán hoy, lunes, excepto el Toefl intensivo, que se iniciará el 14 de febrero. Informes: 421-7664 (interno 109), [email protected] o @bncaricana.

Artistas. La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, abre la convocatoria a la I Quincena del ARte (Cualquier persona es un artista), destinada a que los artistas produzcan intervenciones que puedan transformarse en nuevos íconos urbanos. Los proyectos se podrán enviar con aquellos elementos que el artista estime conveniente (documentos, imágenes, videos, links) para la evaluación de la propuesta. Asimismo deberán adjuntar un breve currículo y concepto sobre la obra. Este material debe ser enviado hasta las 23:59 del domingo 11 de marzo, por correo a [email protected] El resultado se publicará en www.cecrosario.gob.ar y www.rosariocultura.gob.ar, a partir del 19 de marzo.

Cine. El Sindicato de Prensa Rosario invita al ciclo de Cine en el Patio que durante los próximos tres jueves se ofrecerá en el patio del Centro de Formación Pichincha (Santiago 146 bis), de 20 a 23, con películas, debate, pizza y cerveza. Para compartir reflexiones con documentales que proponen "un acercamiento a algunas cuestiones políticas fundamentales del Siglo XX sobre las cuales se constituye nuestra contemporaneidad marcada por la devastación neoliberal". El próximo jueves se proyectará The best of enemies , sobre la serie de debates televisados en todo Estados Unidos durante 1968 entre Gore Vidal y William F. Buckley Jr.

Monumento. Hasta el 30 de marzo se puede visitar la muestra La historia pasa por acá, compuesta de 68 fotografías que reflejan los lazos que la ciudadanía fue entretejiendo con este emblemático sitio histórico. La exposición, realizada en el marco del 60º aniversario del Monumento a la Bandera, se puede visitar de manera gratuita de 7 a 19 en el primer piso del edificio Ex Aduana (Urquiza 902).