En Brasil, las mujeres preparan el 8M atravesadas por la condena a Lula

"Un posicionamiento claramente antigolpista"

Durante la próxima semana habrá asambleas en las principales ciudades brasileñas en el marco de los preparativos para el Paro Internacional de Mujeres. "Este 8 de marzo Brasil le dirá no al golpe, no a la persecución de los opositores políticos. Pararemos el país entero”, adelantaron tras la confirmación de la condena al ex presidente Lula Da Silva.