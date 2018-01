La diputada nacional por Cambiemos Gisela Scaglia (foto) salió al cruce del senador provincial por San Justo, Rodrigo Borla, y exigió que se respete la traza original de la ruta 11. Es que el legislador radical promueve un proyecto de autopista con nueva traza para el corredor que une el centro santafesino con el NEA. La diputada macrista señaló que el gobierno nacional construirá "una ruta segura respetando el recorrido actual". Scaglia fustigó al radical: "Llama poderosamente la atención que el senador Borla no esté defendiendo las fuentes de trabajo que generan cientos de comerciantes y empresarios de la región, que desempeñan sus actividades a la vera de la ruta nacional 11. Es hora de cuidar a quienes invierten recursos para generar fuentes de trabajo, y también proteger nuestras economías regionales para impulsar a los pueblos, y que estos no se conviertan en lugares cada vez menos desarrollados, menos poblados y con menores prestaciones de servicios".

Asimismo, la legisladora indicó que "además de seguir sosteniendo la existencia de tantas fuentes de trabajo genuinas, es de vital importancia también generar condiciones que den lugar a un mayor impulso y crecimiento de los distintos sectores productivos, para que cada vez tengamos más santafesinos trabajando en el mercado formal.

"Desde Cambiemos hemos participado en varias reuniones con comerciantes y empresarios de la zona donde escuchamos la preocupación sobre la alternativa de la autopista. En cada una de ellas todos coincidían en que, para la región, lo mejor era la ruta segura, porque no corre la traza original, permite el desarrollo comercial y sobre todo garantiza mayor seguridad vial a quienes transitamos la ruta. Me sorprende que el senador Borla no lo considere en sus dichos habiendo participado de algunas reuniones junto al Intendente", explicó Scaglia. "Modificando la traza de la ruta 11 ‑prosiguió‑ se ponen en juego muchos más puestos de trabajo de los que estamos discutiendo públicamente. Por eso, debemos considerar que, si se quiere construir una autopista nueva, se perderían una enorme cantidad de puestos de trabajo, y también, algunas localidades dejarían probablemente de tener vida, viéndose fuertemente afectados por la pérdida de tributos provenientes del comercio y la industria".