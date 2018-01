“Hay una demonización de las principales figuras del anterior gobierno y de sus principales políticas, como las jubilaciones”, señaló ayer el ex vicepresidente y ex ministro de Economía Amado Boudou, recientemente liberado luego de permanecer detenido tras gran despliegue mediático, pese a haber cumplido cada vez que la Justicia requirió su presencia en Tribunales. “La detención fue hecha para hacer esa foto, porque no había razón para la detención, siempre estuve a derecho”, aseguró el economista que ideó la reestatización de la jubilación durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner y apuntó contra el juez de la causa Ciccone, Ariel Lijo, porque “el maltrato fue el tema de la foto y el responsable es el juez instructor, porque lo instruyó o lo dejó suceder”. Boudou apuntó también contra “la violencia en los dichos y en las formas” del macrismo y agregó que se trataba de una estrategia para “profundizar la grieta”. Finalmente afirmó que para los funcionarios del gobierno de Cambiemos “hay argentinos que merecen derechos, y otros que no lo merecen”.