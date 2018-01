La Cámara Federal de Casación confirmó que no habilitará la feria judicial para revisar los procesamientos con prisión preventiva que pesan sobre la ex presidenta Cristina Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman por supuesto encubrimiento. A dos días de que finalice la feria, los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la disidencia de Angela Ledesma, rechazaron los pedidos de los ex funcionarios por considerar que se trataba de un tema “ajeno a aquellos excepcionales de feria”.

La Cámara analizará recién en el curso de febrero las resoluciones del juez Claudio Bonadio de diciembre del año pasado, que fueron denunciadas por la oposición como un claro ejemplo de persecución política. La abogada de ambos, Graciana Peñafort, había presentado el petitorio el 16 de enero, después de que la Sala II de la Cámara Federal confirmara los procesamientos con prisión preventiva y el pedido de desafuero de la actual senadora por la firma del Memorándum con Irán. Las apelaciones fueron acompañadas también por la defensa de otro de los procesados, Carlos Zannini, ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia.

Hoy, los camaristas rechazaron todos los reclamos. "No corresponde habilitar la feria judicial en este expediente. Menos aún en relación a Timerman, quien con posterioridad a esa decisión fue excarcelado por 'razones humanitarias'” argumentaron lo camaristas al desestimar los reclamos de los procesados.

La decisión, sin embargo, no fue unánime, y en su voto minoritario, Ledesma había propuesto habilitar la feria porque "se encuentra en discusión una cuestión de libertad", como resaltaron los abogados de la defensa. El resto de los camaristas, sin embargo, entendió que se trata de una cuestión "ajena a aquellos excepcionales de feria".

La expresidenta y Timerman están procesados desde el 7 de diciembre, cuando Bonadio dictaminó la prisión preventiva para ambos y los otros cuatro acusados, Carlos Zannini, Luis D'Elía, Fernando Esteche y Jorge Khalil, quienes nunca eludieron las citaciones judiciales.