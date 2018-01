"El objetivo principal es reposicionar a la Guardia Urbana Municipal", dijo ayer la flamante jefa de la GUM, Fabiana Bergia, tras ser puesta en funciones ayer, por la intendenta Mónica Fein. En tanto, el subdirector de la repartición será Maximiliano Pagliarecci. Ambos cumplían funciones en la Secretaría de Control y Convivencia. "El desafío es cuidarnos, cuidar a la gente y saber que cada ciudadano y ciudadana vale", dijo Fein en la presentación.

El área estuvo presidida hasta anteayer por Diego Herrera y Julio Escalante. Ahora, la intendenta puso al frente a una mujer, por primera vez. "En una ciudad donde la conflictividad siempre aumenta, el desafío es cuidarnos. Cuidar a la gente, saber que cada ciudadano y ciudadana vale. Que si todos cumplimos la norma, nos cuidamos y cuidamos al otro, es ahí es donde está la Guardia Urbana para acompañar y por supuesto para cumplir las funciones de control que le corresponden, pero fundamentalmente para aportar al cuidado", dijo Fein en el acto de bienvenida a los nuevos funcionarios.

"Son dos personas que vienen del corazón de la Secretaría y que seguramente van a aceptar y fortalecer los desafíos que tiene esta nueva Guardia Urbana Municipal", los presentó Fein.

Fabiana Bergia es abogada, mediadora y ejerce la función pública hace 25 años. Entre las tareas desarrolladas en el municipio, se destaca la de haber sido responsable de la coordinación del programa "Rosario + limpia". Luego, fue coordinadora de Servicios Públicos hasta el año 2013. A partir de la creación de la Secretaría de Control y Convivencia Ciudadana, sobre finales de ese año, fue convocada para ser directora de Fortalecimiento Institucional. Durante el último período trabajó principalmente, junto a su equipo de trabajo, en la capacitación de los agentes.

Al dar su primer discurso, la funcionaria señaló: "Vamos a iniciar este recorrido que tiene como objetivo principal reposicionar a la Guardia Urbana Municipal. Ninguno de nosotros tiene dudas de que esta repartición es una marca registrada de la ciudad. Cuando la GUM se creó hace 14 años, la ciudadanía tuvo para con nosotros una expectativa, respecto de un área que llegaba a fortalecer la convivencia urbana, a trabajar en los espacios públicos y por el bienestar general. Esa expectativa es la que hoy nosotros nos proponemos honrar". Y agregó: "La palabra que más escuché en estos últimos días fue 'desafío'. Sin dudas, esa palabra define tanto mi sentir como este momento. Pero este desafío no lo voy a asumir sola; sino con Maximiliano Pagliarecci, que viene de una gran experiencia en la Dirección General de Tránsito, y traerá un diferencial que es haber sido partícipe desde su inicio. Me consta que la conoce y también que la quiere, lo cual no es menor cuando uno llega a una repartición", aseguró Bergia.

Pagliarecci, por su parte, ocupaba el cargo de subdirector de la repartición de Tránsito en la Secretaría de Control y Convivencia. Previamente, cumplió funciones en la Dirección de Control Urbano. Inició su carrera en el área como agente de la Guardia Urbana Municipal.