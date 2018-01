2 Gimnasia: Arias; Bonifacio, Coronel, Alderete, Oreja; Faravelli, Rinaudo; Dibble, Alemán, Colazo; Niell. DT: Facundo Sava.

1 Central: Ledesma; Ferrari, Parot, Recalde, Fernández; Lioi, Gil, Maxi González, Carrizo; Herrera, Zampedri. DT: Leo Fernández.

Goles: PT: 1m Bonifacio (G), 27m Colazo (G) y 28m Herrera (C).

Cambios: ST: 10m Lovera por Herrera (C), 15m Guanini por Bonifacio (G), 19m Pereyra por Dibble (G), 32m Coscia por Carrizo (C), 37m Bolívar por Faravelli (G), 43m Pablo Becker por Maxi González (C).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Cancha: Gimnasia y Esgrima.

A Central lo condenó su defensa. La urgencia de Leo Fernández por improvisar una extrema línea debido a lesiones de Fernando Tobio y Mauricio Martínez no se pudo disimular siquiera con la presencia goleadora que muestra Fernando Zampedri en área rival. Porque Gimnasia sacó ventaja al minuto de juego y aumentó en otro descuido del fondo auriazul, al promediar la primera parte. El canaya mostró vergüenza y reacción, logró el descuento con tanto de Germán Herrera, pero al final el equipo se frustró con jugadas que terminaron con cabezazos en los palos.

Con la defensa que presentó ayer Central es difícil que el equipo tenga aspiraciones de ganar. Parot no es titular ni en su posición de lateral, y jugó de zaguero central junto al debutante Luciano Recalde. Ese experimento no se puso disimular ni un minuto. Porque a los 40 segundos, el tiempo que demoró Gimnasia en llegar al área canaya, un centro pasado fue devuelto por Colazo y la empujó Bonificio sobre la línea. Nada para hacer para Ledesma.

Central estaba perdido en su campo, principalmente cuando el equipo debía defender. Sin ser Gimnasia un equipo ágil con la pelota, llegó al segundo con una jugada preparada: Colazo se ubicó fuera del área cuando el Lobo ejecutó un corner, apareció a la carrera para tomar un centro pasado sin marca y definió cruzado para anotar el segundo.

El juvenil Lioi jugó su primer partido de titular y no decepcionó.

Fueron más las torpezas de Central que las virtudes de Gimnasia los motivos que llevaron al local a tener dos goles de diferencia. Pero el fondo platense también tenía tropiezos al momento de defender y se dio cuenta Lioi, quien lanzó un centro vertical al área chica y Herrera, en soledad, descontó con cabezazo cruzado.

El partido tenía emociones por los desórdenes tácticos. Lo que pudo hacer el canaya en el complemento fue sacar al rival de su área y cuando ingresó Lovera el ataque renovó velocidad y mostró superioridad. El juvenil resolvió mal después de desbordar por izquierda y llegar al fondo, y en otra jugada que nació en sus pies Zampedri cabeceó al segundo palo un centro de Gil y la pelota se estrelló en el poste.

El partido se hizo trabado e impreciso, con Central urgido por el gol y Gimnasia por defender la diferencia.

Si bien Carrizo no gravitó ni fue conductor de los ataques, a Central le era suficiente tirarle la pelota a Zampedri para soñar con el empate. Aunque después de diez minutos de dominio, Gimnasia recompuso su posición en la cancha con solo pelear un poco más la pelota en el mediocampo y apoyarse en Faravelli y Niell.

Fue así como el partido pasó a ser trabado e impreciso, con Central urgido por buscar el gol y Gimnasia tentado a defender la diferencia que tenía. El local, sin ser profundo, falló en cada contraataque, mientras que el auriazul se conformó con buscar por el empate hasta la última jugada de la noche. Central y Gimnasia jugaron mal en defensa. Pero los del canaya fue peor y eso marcó la diferencia.