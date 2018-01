“No es fácil para una mujer contar esto. Es un dolor y una situación en la que fuiste sometida a una situación que no querías y está tu cuerpo en el medio”, dijo la actriz Cecilia Roth durante una entrevista en la que contó que, años atrás, cuando vivía en Madrid, fue violada por un amigo de su ex novio. “Fue una situación que me costó darme cuenta de que era una violación porque era una persona conocida mía”, añadió en la nota durante la cual, además, respaldó a la actriz Rita Pauls y explicó que en el set “todo el mundo sabía que él (Tristán) se pasaba” con Pauls, quien contó que el octogenario la acosaba durante las grabaciones. Por eso, ratificó Roth, “lo que había que hacer era no dejarla sola con Tristán”.

“Esto es una pelea mediática, esto es una confesión o una información necesaria porque esto puede volver a pasar”, dijo Roth, al explicar por qué es válido hablar públicamente de la situación, aun cuando hayan pasado tres años desde las grabaciones de Historia de un clan, el programa en el que Pauls padeció a Tristán.

En la entrevista, Roth contó que nunca había contado acerca de la violación que sufrió en España porque era algo que tenía “guardado” y “borrado”. “Esta situación estaba muy borrada en mi vida. Me había dejado mi novio, estaba fatal, él era más amigo de mi novio que mío. Me dijo ‘Vení, charlemos’. Después, fuimos a su casa y no es no. Pero parece que a veces no puede ser sí. ‘Pero si tenés ganas…’ ,y terminé haciendo lo que no quería hacer, definitivamente.”