Desde Chile llegan malas noticias para Mauricio Macri. En el fútbol vecino ya probaron el remedio de las Sociedades Anónimas Deportivas. Son ley desde el 7 de mayo de 2005. Pero casi trece años después, la comisión de Deportes de la Cámara de Diputados va camino a reformar la norma. Con el nuevo proyecto que se votaría en un par de meses y luego pasará al Senado, las SAD ya no podrán hacer los que se les da la gana y deberán cederles protagonismo a los socios e hinchas. Lo curioso es que si se aprueba la reforma, pasará casi en simultáneo con el retorno a la presidencia de Sebastián Piñera el 11 de marzo. Un político y empresario de ideas afines al ocupante de la Casa Rosada. Y que además fue accionista del Colo Colo.

El fracaso del modelo chileno de un fútbol controlado por capitales privados está a la vista. También su corrupción, personalizada en Sergio Jadué, el ex presidente de la Asociación Nacional involucrado en el escándalo de las coimas de la FIFA. Por eso los congresistas van a modificar la ley N° 20.019. El diputado demócrata cristiano Matías Walker explicó por qué: “esperamos legitimar socialmente el ingreso de los hinchas de manera que los clubes no tengan que depender de un mecenas, de capitales, como pasó en Santiago Wanderers que llegaron, ilusionaron a los hinchas, después se fueron esos capitales y el club porteño descendió a la Primera B”. Porteño porque es de la ciudad portuaria de Valparaíso.

El diputado agregó que los cambios a la ley se inspiran “en el modelo alemán, lo que permite que hasta el 51% de los clubes van a poder corresponder a los socios, a los hinchas, a los abonados, situación que no estaba regulada hoy día”. El presidente del Colo Colo, Fernando Monsalve, también apoyó: “A mí me parece que es un avance como sociedad, no sólo como deporte. La tendencia social es aquella, la participación, la inclusión. El fútbol es de la gente”.

La mayor parte del paquete accionario del club le pertenece a la SAD Blanco y Negro del empresario Aníbal Mosa. La misma en la que tenía acciones Piñera. La barra brava del Colo Colo –llamada la Garra Blanca–, amenazó a su dueño y un colaborador con una bandera que mostró en el último partido: “Mosa y Vial, se van o los matamos”.

El proyecto legislativo contempla declarar la inhabilidad de los dirigentes que aparezcan en más de un club; una mayor fiscalización a las SAD más cerradas; que hasta el 51 por ciento de las acciones correspondan a socios y simpatizantes y que sociedades sin fines de lucro puedan volver a administrar las instituciones. Un recorte al poder empresario que en la Argentina –por el contrario– se estimula con el discurso de una transparencia de utilería.

