El anuncio presidencial de un nuevo ajuste en el Estado generó la respuesta de la oposición. “Se creen que somos estúpidos”, señaló la ex presidenta Cristina Kirchner, poniendo de relieve que el recorte del 25 por ciento de cargos coincide con el 25 por ciento que aumentó la planta política con la llegada del macrismo. En el mismo sentido se expresó el jefe de la bancada del Frente para la Victoria-PJ, Agustín Rossi, al señalar que se trataba de “un engaña pichanga”. “El Gobierno intenta reducir el gasto público por la vía de achicar los salarios estatales en lugar de encarar el tema del déficit desde la perspectiva de los ingresos fiscales”, destacó el ex diputado y dirigente del Partido Solidario, Carlos Heller. Por su parte el diputado del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, publicó en su cuenta de Twitter que “los anuncios demagógicos Macri no pueden ocultar que los que sufren el ajuste en el Estado son los trabajadores con miles de despidos”.

Cristina Kirchner reaccionó aún antes de los anuncios, con una nota que anticipaba el recorte que pocos minutos después confirmaría el presidente Mauricio Macri desde el Salón Blanco de la Casa Rosada. “Macri recortará un 25 por ciento de cargos políticos, la misma cantidad que aumentó cuando asumió”, acompañado por la pregunta “¿Son, se hacen o piensan que somos estúpidos? ¿El mejor antídoto?: informarse????”, se indignó la hoy senadora por Unidad Ciudadana.

En la misma línea, Agustín Rossi recordó que “cuando asumió Macri, aumentó la cantidad de ministerios, secretarías y la totalidad de la planta política. Ahora reduce lo que él aumentó. Los anuncios son un ‘engaña pichanga’”, y agregó que “el problema de la economía no es que el Estado ahorre en el café que toman los funcionarios, sino en que se tomen medidas para generar empleo, aumentar el consumo, fortalecer el mercado interno. Estos anuncios no modifican en nada el desastroso rumbo económico”. El jefe del bloque de los diputados del FPV-PJ aseguró que “Macri anuncia medidas por las que va ahorrar 1500 millones de pesos. Con la reforma previsional le robaron cien mil millones de pesos a los jubilados. Deroguen la reforma, y devuélvanle la plata a los jubilados. Los anuncios son ‘fulbito para la tribuna’”.

“El Gobierno intenta reducir el gasto público por la vía de achicar los salarios estatales”, subrayó Heller, y agregó que se estaban “perdiendo ingresos por vía de la eliminación o reducción de las retenciones al sector agropecuario y otros beneficios impositivos a los sectores concentrados”. El anuncio del congelamiento de los salarios de los funcionarios nacionales “son una señal de dureza hacia las negociaciones con los maestros, con los empleados públicos y las provincias”, explicó e indicó que “están preparando el terreno para una negociación dura con los trabajadores del Estado tanto en el orden nacional, como provincial y municipal”.

También la diputada de Unidad Ciudadana, Mónica Macha, opinó sobre el raleo de la planta política anunciado. “El ajuste no se toma vacaciones. Macri señaló que habrá un recorte del 25 por ciento de los cargos del Ejecutivo Nacional. Achicar el Estado es parte clave del plan de ajuste del gobierno macrista”. El dirigente de Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, calificó de “tramposo y siniestro el anuncio del Gobierno. Con un discurso totalmente demagógico, el presidente pretende convertir en un valor positivo el recorte del Estado”, y reiteró que “por supuesto que el cinismo macrista elude mencionar, en su discurso grandilocuente, que en sus dos primeros años de gestión, aumentó en un 25 por ciento la planta de empleados políticos y creó cinco nuevos ministerios”.

Por su parte, el dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas, Nicolás del Caño, destacó que “los anuncios demagógicos de Macri no pueden ocultar que los que sufren el ajuste en el Estado son los trabajadores con miles de despidos, como en el INTI, el Posadas, Fanazul, la UEP y tantos otros. Hay que pararles la mano!”. Algo similar opinó el secretario general de ATE nacional, Hugo “Cachorro” Godoy, quien indicó que “lo que el Gobierno encubre con estos anuncios es el aumento en la cantidad de despidos diarios en sectores claves del Estado, como en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que es un área estratégica para la política de la soberanía energética argentina”.