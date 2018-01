A rainy day in New York, la última película de Woody Allen, podría no estrenarse jamás. Amazon Studios, la casa productora que financió con 25 millones de dólares el drama protagonizado por Timothée Chalamet, Selena Gomez, Elle Fanning y Jude Law, está dudando sobre si estrenar o no el film dirigido por el cineasta acusado de abuso sexual por Dylan Farrow, que asegura que su padre adoptivo abusó de ella cuando tenía 7 años. El repudio hacia la figura de Allen en tiempos de “Time’s up” es cada vez mayor, al punto de que el Goodspeed Opera House, de Connecticut, anunció días atrás la cancelación de la adaptación musical de Balas sobre Broadway, la película de 1995 escrita y dirigida por el realizador de 82 años.