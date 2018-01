La dirigencia de la Asociación Bancaria anunció un paro por 48 hs a partir del próximo jueves y otro de dos días para el 8 y 9 de febrero en reclamo por la modificación del régimen jubilatorio de los trabajadores del Banco Provincia. Destacaron que la medida estará acompañada con el quite de colaboración permanente “hasta que el Gobierno cambie su actitud“, en medio de la negociación paritaria en el sector que el Gobierno fijó en un 9 por ciento. “La Gobernadora María Eugenia Vidal, junto a los legisladores del oficialismo y un puñado de legisladores de la oposición que fueron funcionales a ella y a su proyecto político, arremetieron y cercenaron derechos de los trabajadores, jubilados y pensionados del Banco Provincia”, denunció el gremio en el comunicado con el que dieron a conocer las próximas medidas de fuerza.

Desde el sindicato resaltaron que “se agotó la paciencia” tras la intransigencia de los funcionarios durante la conciliación obligatoria que había sido dictada el 20 de diciembre. “No presentaron una sola propuesta en 30 días de negociación", aseguró a la AM750 Santiago Etchemendi, secretario general de la comisión interna del Bapro. Etchamendi advirtió que el recorte de personal no es más que una “provocación” en el marco de la negociación paritaria del sector, porque acusó al presidente del banco de tener “200 asesores de la banca privada, en una planta de trabajadores de 1500”. “El gobierno quiere revanchismo, entonces las respuestas van a ser duras. Ellos son los responsables de los paros porque no vamos a entregar parte de nuestras vidas”, agregó.

El 17 de enero, en plena conciliación, la gobernadora promulgó la ley 15.008, votada de forma exprés por ambas Cámaras provinciales el 19 de diciembre, con la que pasó de 60 a 65 años la edad mínima de jubilación, amplió el cálculo sobre los años trabajados, redujo la movilidad del salario percibido en actividad y ató la actualización a la fórmula de ajuste impulsada por el Gobierno nacional. Los trabajadores denunciaron que sus críticas no habían sido tomadas en cuenta y ya adelantaron entonces que, en caso de que no hubiese acuerdo, avanzarían con medidas de fuerza.

En tanto, el titular de la Bancaria, Sergio Palazzo, puntualizó que el escenario conflictivo en el sector bancario a nivel nacional tiene que ver con una paritaria por ahora empantanada. "Estuvimos en charlas durante todo enero y el sector empresario ofreció solamente un 9 por ciento de incremento salarial", reprochó Palazzo, quien contó que su gremio planteó a las cámaras empresariales tres formatos distintos de aumentos salarial, con y sin cláusula gatillo, y que todos ellos fueron rechazados.

"Si es sin cláusula gatillo, habría que hablar de la inflación pasada, que es el único dato de la realidad, que fue 24,8 por ciento a a nivel nacional y 26,5 en Capital. Hicimos una segunda propuesta, el mismo acuerdo del año pasado, 19,5 por ciento con cláusula gatillo retroactiva y sostuvieron el 9 por ciento. Hicimos una tercera propuesta, la construcción de una canasta de consumo bancario de bienes, servicios y alimentos, y nos dijeron que no", manifestó Palazzo, aunque destacó que el conflicto que motivó los paros es el que afrontan los trabajadores del Bapro.

Ellos esperaban modificar los puntos clave en la reglamentación de la norma en la mesa de negociación en la que se sentaron los representantes de La Bancaria de las comisiones gremiales del Bapro, representantes del Ejecutivo de Vidal y el presidente del banco bonaerense, Juan Curuchet. Eso no sucedió y, para peor, Vidal promulgó la ley de manera unilateral. "No hubo posibilidad de arrimar posiciones con el gobierno porque no están dispuestos a rediscutir aspectos de la ley. En función de que no hubo avance y de que se terminó la conciliación obligatoria, se dispuso un paro de 48 horas para este jueves y este viernes, y otro paro de 48 horas para jueves y viernes de la semana que viene", especificó Palazzo.

Los trabajadores del Bapro no solo denuncian el perjuicio que provocará en los haberes de los actuales y futuros jubilados de la entidad —que, sin embargo, continuarán realizando aportes extra a la caja previsional— sino también el “vaciamiento” que generará en la entidad, porque con esta norma será el propio banco el que deberá hacerse cargo con sus utilidades de cubrir los fondos de jubilación. “Le están dando un golpe económico muy duro al banco, que no puede hacerse cargo del déficit (de 5 mil millones de pesos anuales) porque lo condiciona. Ya no va a poder dar un préstamo ni para una bicicleta”, aseguró por su parte Etchamendi.