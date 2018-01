La Sala II de la Cámara Federal, integrada en la feria judicial por Martín Irurzun y Julio Lucini, rechazaron los pedidos de excarcelación de Fernando Esteche y Jorge Khalil. Más temprano, la Cámara de Casación, con un voto en disidencia, había rechazado el pedido de excarcelación de D'Elia.

Irurzun y Lucini dieron por válida la acusación montada por el fallecido fiscal de la UFI-AMIA Alberto Nisman y ratificada por el juez Claudio Bonadio al sostener que Esteche y Khalil fueron operadores de "las autoridades de Irán" y actuaron "en el marco del aparato clandestino de comunicación utilizado en la maniobra". Nisman había denunciado a la ex presidenta Cristina Kirchner, al ex canciller Héctor Timerman y a los ex funcionarios y dirigentes por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes del atentado a la AMIA.

Los camaristas argumentaron el rechazo a las excarcelaciones al considerar que la investigación aún no está concluida porque resta la realización de un juicio oral y público, a pesar de que el juez Bonadio ya dio por cerrada su instrucción. Además subrayaron que el supuesto encubrimiento del que participaron Esteche y Khalil recae sobre un delito de lesa humanidad, la voladura de la sede de la AMIA. Dos semanas atrás, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del fiscal Nisman, la querella, encabezada por su ex esposa la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, pidió públicamente que la investigación sobre el ex titular de la UFI-AMIA también sea calificada de lesa humanidad.

La Cámara de feria rechazó asimismo el pedido de prisión domiciliaria hecho por el abogado defensor de D'Elía, Adrián Albor, quien había solicitado el beneficio por problemas de salud, ya que el dirigente de Miles padece diabetes, cuyo tratamiento es muy dificultoso en el penal de Ezeiza, donde por la noche no quedan enfermeros que puedan asistir a los presos en caso de crisis.

"De acuerdo a las evaluaciones médicas realizadas,sus patologías son susceptibles de tratamiento en el lugar donde está detenido y están siendo efectivamente tratadas por los profesionales de la unidad", sostuvieron los jueces para justificar que D´Elía siga preso en el penal de Marcos Paz.

La Cámara de Casación, a su turno, también rechazó hoy el pedido de excarcelación hecho por D' Elía. Los camaristas de feria Eduardo Riggi y Liliana Catucci, con la disidencia de Ángela Ledesma, dejaron firme la decisión de la Cámara Federal al considerar inadmisible el recurso.

Los mismos camaristas que rechazaron tratar el planteo de excarcelación de D'Elía se habían negado ayer a habilitar la feria judicial para revisar la cuestión de fondo vinculada con los procesamientos con prisión preventiva dictados por Bonadio contra Cristina Kirchner, Timerman, Zannini y el resto de los procesados, que fueron confirmados por la Cámara Federal. La revisión de los procesamientos por parte del máximo tribunal penal quedó postergada hasta febrero, cuando reasuman los jueces de la sala que tiene la causa.