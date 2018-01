Reposera. Este domingo, a las 19, en la Plaza Central del barrio Tío Rolo (Cumparsita y calle 2106), se presentarán Los peñaloza y Lo Jardinero, junto al taller de Danzas Latinoamericanas del barrio. También tendrá lugar el concurso Tuneá tu reposera, donde se invitan a los vecinos a decorar las mismas con un diseño original y compartir una noche de música junto a la familia y amigos. La entrada es libre y gratuita.

Cine. El Sindicato de Prensa Rosario invita al ciclo de Cine en el Patio que ofrece los jueves, de 20 a 23, en el patio del Centro de Formación Pichincha (Santiago 146 bis), con películas, debate, pizza y cerveza. Se proyectan documentales que proponen "un acercamiento a algunas cuestiones políticas fundamentales del Siglo XX sobre las cuales se constituye nuestra contemporaneidad marcada por la devastación neoliberal". Mañana se verá The best of enemies , sobre la serie de debates televisados entre Gore Vidal y William F. Buckley Jr, en 1968.

Cajeros. Con el objetivo de proporcionar más comodidad y mejor servicio a sus clientes y al público en general, Banco de Santa Fe instaló nuevos cajeros automáticos en las sucursales de San Javier, Helvecia y Santa Rosa de Calchines. La incorporación de los mismos se realizó en el marco del proceso de modernización de sucursales, cambio de imagen institucional y renovación edilicia que lleva adelante la entidad. De esta manera, Banco Santa Fe reafirma su apuesta al desarrollo de la banca móvil y los canales electrónicos de autogestión, que permiten operar todas las cuentas en forma ágil, cómoda y segura desde cualquier lugar y en cualquier momento.

Artistas. La Municipalidad de Rosario, a través de la Secretaría de Cultura y Educación, abre la convocatoria a la I Quincena del Arte. Los proyectos se podrán enviar con aquellos elementos que el artista estime conveniente, junto a un breve currículo y concepto sobre la obra, antes de las 23:59 del domingo 11 de marzo, por correo a [email protected] El resultado se publicará en www.cecrosario.gob.ar y www.rosariocultura.gob.ar, el 19 de marzo.

Monumento. Hasta el 30 de marzo se puede visitar la muestra La historia pasa por acá, compuesta de 68 fotografías que reflejan los lazos que la ciudadanía fue entretejiendo con este emblemático sitio histórico. La exposición, realizada en el marco del 60º aniversario del Monumento a la Bandera, se puede visitar de manera gratuita de 7 a 19 en el primer piso del edificio Ex Aduana (Urquiza 902).