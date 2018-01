Fabricio Fontanini será jugador de Newell's aunque no podrá debutar el domingo ante Estudiantes. El juzgado que entiende en el Fideicomiso del club aprobará la inversión que la dirigencia dispuso para pagar el préstamo del ex defensor de Atlético Rafaela recién la semana que viene. La misma situación para el último refuerzo que llegó al parque Independencia, Fernando Evangelista. Por lo cual el entrenador Juan Manuel Llop no tocará la defensa para visitar el domingo a Estudiantes y prueba solo una variante en el mediocampo con la aparición de Enzo Cabrera.

De acuerdo a lo que le anticiparon a este diario, el juez Hernán Bellizia aprobará en Newell's la contratación de Fontanini a cambio de 60 mil dólares, el cargo que tiene su cesión por un año. Ese dinero se pagará en dos cuotas iguales, una en julio, la otra en diciembre. Pero la autorización de la negociación por parte del juez no llegará esta semana, por lo cual Fontanini quedará habilitado para jugar recién ante Colón, por la fecha 15, el viernes 9 de febrero en el Coloso del Parque a las 21.10.

La incorporación del defensor Evangelista es sin cargo pero de igual modo el trámite para su autorización judicial tampoco llegará para esta semana. En su caso, de igual modo la dirigencia solicitó la habilitación del ex Boca para que pueda jugar el domingo ante la jueza que está a cargo del juzgado Civil y Comercial Nº 12 hasta la finalización de la feria judicial. Su habilitación es más sencilla debido a que el club no pagará dinero alguno por su préstamo.

En la práctica de ayer por la mañana, pensando en el compromiso ante Estudiantes el domingo a las 17 en La Plata, Llop probó con Evangelista en lugar de Leonel Ferroni. El Chocho, además, incluyó en el mediocampo a Cabrera por Joaquín Torres. Esta última modificación es muy probable que el entrenador la ratifique en la práctica de fútbol del jueves. El caso de Evangelista se conocerá el viernes, cuando se agote el tiempo para lograr en Tribunales su habilitación.