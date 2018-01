Lifschitz no cree en el maquillaje

"Suena poco creíble, muy a marketing", dijo ayer el gobernador Miguel Lifschitz sobre el anuncio del presidente Mauricio Macri para excluir del gobierno nacional a familiares de funcionarios. El mandatario provincial se refirió al tema durante una recorrida por el nuevo Complejo Penitenciario Regional, donde a partir de hoy se mudarán 73 mujeres detenidas, con 11 niños, que estaban en la Unidad 5 y la Alcaidía de Mujeres. La construcción demandó una inversión de 600 millones pesos y desde abril albergará a presos transitorios, para que no vayan a comisarías. En esa fecha, las mujeres irán al penal contiguo, especialmente construido para ellas. Ante consultas, Lifschitz dijo que la relación está "muy bien" con su antecesor y presidente de la Cámara baja, Antonio Bonfatti; y habló del armado de un arco opositor al macrismo de cara a las elecciones de 2019. "Todas las fuerzas están hoy tratando de reposicionarse para el escenario del año que viene, pero creo que no hay que apresurar los tiempos y aprovechar este año no electoral, sobre todo quienes tenemos responsabilidades de gestión. Tanto el gobierno, que intenta fortalecer su posición, como el arco opositor estamos buscando posicionarnos mejor y encontrar escenarios para ampliar la base de sustentación", dijo.

Apenas empezó la recorrida de la Alcaidía donde momentáneamente se alojarán mujeres ‑luego será el sector de ingreso de detenidos y las internas pasarán al penal contiguo‑, Lifschitz destacó que "no hay otra provincia que invierta de esta manera en el Servicio Penitenciario". Y amplió: "Como Gobierno, aspiramos a consolidar un proyecto de gestión que expresa un proyecto político".

Consultado sobre el anuncio de Macri respecto a la exclusión de personal que es familiar de ministros y funcionarios, Lifschitz no dudó: "Suena poco creíble en este momento porque viene después de que el propio presidente ratificara a (el ministro de Trabajo nacional, Jorge) Triaca". Pero agregó: "No se puede ignorar que hay sobredimensionadas del estado, que hay que revisarlas permanentemente y buscar reducir estructuras que no son eficaces y que producen gastos innecesarios. También es cierto que en muchas áreas del gobierno, en todos los ámbitos, suele haber designaciones que no reúnen los requisitos de idoneidad, de trayectoria y experiencia. Más objetable es cuando se trata de familiares. Es bueno revisar estas cosas, nosotros lo hacemos permanentemente, pero ya que el tema se ha puesto en agenda, volveremos sobre esto porque siempre es bueno revisar lo que uno hace y cuestiones que puedan ser contradictorias con los principios". Quien le respondió fue el ministro de Modernización nacional, Andrés Ibarra (ver aparte) .

Sobre el armado de un frente que reúna al arco opositor al gobierno macrista, aseguró que "todas las fuerzas políticas están en debate, cada una en función de cómo se posicionan". Al mismo tiempo, dijo que con Bonfatti "las relaciones están muy bien: estamos permanentemente en contacto tanto por los temas legislativos como a nivel partidario".

Sebastián Joel Vargas En el complejo habrá detenidos transitorios y mujeres.

Cárcel "modelo". Ubicado en 27 de Febrero al 7800, en la zona oeste, el complejo penitenciario se compone de tres edificios: la alcaidía para las detenciones preventivas de no más de 20 días; un espacio de servicios, cocina y sala de personal; y la cárcel de mujeres, con enfermería y jardín de infantes. La que está terminada es "la primera unidad: una alcaidía para personas detenidas transitoriamente, hasta que se defina su situación procesal. Si deben quedar en prisión preventiva, serán llevados a otro lado", dijo el gobernador sobre el espacio que transitoriamente alojará a 73 internas. En abril estará terminado el penal específico para las mujeres y sus niños, y éstas serán trasladadas. La idea es que a partir de ese mes, "no haya más presos en comisarías, sino aquí, con todas las garantías para evitar cuestiones de violencia institucional y demás. La capacidad es para 120 personas. En el penal de mujeres habrá espacio para 138 detenidas y reemplazará a la de Pasaje Thedy, que está en muy malas condiciones", dijo el gobernador.

Lifschitz destacó que el penal de mujeres "es la primera unidad construida especialmente para mujeres, porque será un penal modelo: con lugares especiales para madres con sus hijos y jardín de infantes".

El espacio que Lifschitz recorrió, también con el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, se emplaza en un terreno de 77.800 metros cuadrados. En las dos plantas funcionará un sector de alojamiento de detenidos. Las mujeres ocuparán desde hoy el espacio de la planta alta.

Pablo Cococcioni, titular del Servicio Penitenciario, recordó que hasta hace poco tiempo, la admisión de personas detenidas se hacía en las comisarías, donde todavía quedan unos 400 presos (7%), de más de 5700. Y agregó que la cárcel de mujeres es la primera pensada para ese fin: "No es una comisaría o un convento reconvertido", aclaró. Sobre las instalaciones terminadas (el edificio de alcaidía), dijo que "a diferencia de lo que sería una cárcel, la idea es que haya pocas celdas en cada área de detención, teniendo en cuenta que será el lugar de arresto momentáneo. Las ventanas son más grandes que en el resto de las cárceles y los sanitarios son antivandálicos. Los patios, de uso compartido".

Desde Mujeres tras las Rejas, Graciela Rojas, señaló que "este es un paso positivo"; y advirtió: "Después de abril veremos cómo es la otra parte, para ver qué cumplimiento hay de los derechos de las mujeres. Por estas horas, las internas están atravesadas por la ansiedad y la angustia: tuvieron una pérdida importante de sus pequeñas pertenencias, porque se vieron despojadas de electrodomésticos, carritos de bebé y solo podrán venir con su ropa. Eso implica que no tendrán ventiladores, ni heladeras para la leche o agua fresca".