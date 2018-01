"Fui al Banco de Santa Fe a hacer un trámite. Le doy mi documento al cajero, lo lee, se me queda mirando y dice: ‑-Leí la nota en el diario. -‑Ah... Le respondo con una mueca que intentaba ser sonrisa. Me pasó siempre que le conté a alguien quien era mi papá... un momento de duda, de incertidumbre sobre la respuesta de quien se enteraba. Seguimos en silencio haciendo el trámite. Pensé que seguramente era un compañero, de los que lucharon contra el saqueo y la privatización del banco, tenía la edad de haber sido un joven en los 70. Lee Rosario/12 , lo conoce a Carlitos del Frade. No me dijo nada más hasta el final cuando me devolvió mi documento: ‑-Te felicito. No por haber salido en el diario, sino por tu compromiso. Le agradecí y me fui moqueando a la salida. Fue mucho y variado el cariño que me llegó por estos días, y quería agradecerlo". (Escrito por Luz Olazagoitía, hija de Marcelo Ovidio, represor condenado a 18 años de prisión, militante de Causa Organización Popular, cuya historia fue publicada en este diario el domingo 21 de enero).