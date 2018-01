El gobierno de Irlanda anunció que en cuatro meses realizará un referéndum sobre el aborto para decidir si se deroga la normativa actual, una de las más restrictivas de Europa, que sólo permite la interrupción del embarazo en caso de que peligre la vida de la mujer. “El gabinete dio la aprobación formal para celebrar un referéndum sobre el aborto que tendrá lugar a finales de mayo”, informó el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, luego de cuatro horas de debate en el Consejo de Ministros. En caso de que el resultado de la consulta sea favorable, el Parlamento irlandés quedaría autorizado a legislar sobre aborto.

El primer ministro detalló que a los ciudadanos se les preguntará si desean derogar la octava enmienda de la Constitución, que se aprobó en 1983 y que equipara el derecho a la vida de la mujer con el del feto. En caso de que el resultado sea positivo, la enmienda actual –vigente desde 1983– podría ser sustituida por un texto que habilitará al Parlamento a legislar sobre el aborto. La normativa actual prohíbe la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violaciones, incestos y anomalías fetales, aunque desde 2013 se permite la interrupción del embarazo cuando la vida de la madre corre peligro, incluida la amenaza de suicidio.

La ley vigente, evaluó el ministro al anunciar el referéndum, es “demasiado restrictiva”. “Cualquier enmienda a nuestra Constitución requiere una consideración cuidadosa por parte de los ciudadanos. Deben contar con un amplio período de tiempo para considerar los asuntos y tomar parte en un debate público bien informado”, añadió. La decisión de interrumpir un embarazo es un tema “muy personal y privado, y para la mayoría de nosotros no es un tema en blanco y negro, es gris: el equilibrio entre los derechos de una mujer embarazada y el feto o no nacido”, añadió. De acuerdo con información oficial del sistema de Salud británico, en 2015 3.451 mujeres irlandesas acudieron a centros de Inglaterra y Gales para interrumpir embarazos. Entre 1980 y 2015, al menos 165.438 irlandesas habían solicitado un aborto y accedido a él en el Reino Unido, según el Ministerio de Salud inglés. El 56 por ciento de los ciudadanos irlandeses está a favor del derecho al aborto hasta las 12 semanas, informó el diario The Irish Times, que publicó la primera encuesta a nivel nacional sobre el tema.