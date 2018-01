El gobierno nacional rechazó el pedido de la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, para que le devuelvan el pañuelo que había donado a la Casa Rosada durante el gobierno anterior. “Tenemos una carta hecha para reclamar lo que las Madres le dimos a Cristina (Kirchner) para el (entonces) Museo del Bicentenario. Ahora lo pusieron como un museo que hicieron ellos (el gobierno de Cambiemos). Yo no les voy a dejar ahí las cosas que llevamos las Madres. Me parece de terror”, había reclamado Bonafini, en plena polémica por la inclusión en el Museo de la Casa Rosada de fotos de los dictadores Leopoldo Galtieri, Rafael Videla y Roberto Viola, finalmente retiradas la semana pasada. Ahora, las autoridades del Museo Casa Rosada informaron que los objetos donados ya forman parte del patrimonio institucional y no pueden ser devueltas.