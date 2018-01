La Cámara de Casación no resolverá sobre la excarcelación de Carlos Zannini durante la feria judicial. Recién ayer notificaron a su abogado, Mariano Fragueiro Frías, que aceptaron el recurso y las cosas quedaron para los primeros días de febrero. Todo indica que la Sala IV de la Casación convocará a la audiencia y resolverá después. El ex secretario de Legal y Técnica está detenido desde el 7 de diciembre por su supuesto vínculo con el Memorándum con Irán. La acusación es llamativa, porque Zannini no participó de las negociaciones previas, nunca tuvo contacto con ningún funcionario iraní ni tuvo rol protagónico en la firma del tratado. Sí fue un hombre de consulta para el entonces canciller Héctor Timerman y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero su papel más relevante estuvo en el envío del texto al Congreso para que fuera tratado por ambas cámaras. Parece grotesco que esté en una cárcel por esa actuación. Más aún teniendo en cuenta que se trata de la única causa judicial contra el ex funcionario, que no registra ninguna otra imputación en los 35 años que lleva en el Estado y que se presentó en la comisaría aún antes de que llegara la orden de detención.