El ex futbolista y actual entrenador del seleccionado argentino Sub 15, Pablo Aimar, se cruzó con su amigo Juan Román Riquelme en una entrevista por ESPN y le preguntó si estaba “seguro” de querer dedicarse a ser dirigente de fútbol. Los dos campeones juveniles en Malasia 1997 se elogiaron mutuamente y lamentaron no haber jugado juntos en un club. “No veo jugadores con la claridad de Riquelme, desde chico entendía todo lo que pasaba en la cancha... ¿Estás seguro que vas a hacer dirigente?”, le preguntó Aimar. El ídolo de Boca, quien hace unos días adelantó su intención de presidir el club de La Ribera, respondió: “quiero ser dirigente porque como presidente podés estar cuatro años seguro y como técnico a los tres meses te echan”.