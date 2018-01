El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, reapareció en la reunión de gabinete ampliado que encabezó ayer el presidente Mauricio Macri. Allí volvió a explicar su situación con la ex casera Sandra Heredia ante el resto de los ministros, cuyos familiares están siendo expulsados del Gobierno como coletazo del escándalo que generó ese caso. Triaca también repasó con un Powerpoint la intervención del SOMU –donde fue nombrada su ex casera–, a la que el presidente había tildado de “impecable”. Tras el encuentro, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró que la situación del ministro es un tema terminado para el Gobierno, pese a que todavía pueden citarlo del Congreso y hay una denuncia judicial.

Fue la primera reunión a la que se asistió el ministro después de las vacaciones que se tomó en pleno escándalo, cuando la ex casera de la quinta familiar lo acusó de despedirla sin preaviso, de tenerla en la informalidad por año y de conseguirle un contrato en el SOMU. Según informaron cerca de Triaca, el ministro reiteró ante sus pares lo que ya dijo públicamente: que la relación laboral con la casera era de su hermano y que ya pidió perdón por el audio del insulto que se conoció (“Sandra, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre. Sos una pelotuda”). Sobre la intervención del SOMU, mostró un powerpoint que reza las bondades del ingreso del macrismo al sindicato: señala que antes tenía cinco millones de déficit y ahora tiene un superávit de 200 millones y que se pasó del unicato de Omar “Caballo” Suárez a una elección con dos listas. Nadie le preguntó por otras particularidades que se conocieron de esa intervención, como la contratación del cuñado de Triaca.

En línea con este informe, a la salida de la reunión de Gabinete, Marcos Peña sostuvo que “los resultados de la intervención demuestran que se hizo un trabajo acorde a lo esperado en término de todos los resultados de lograr transparentar el accionar de un sindicato justamente muy cuestionado por la corrupción y por el manejo que había allí”. “Triaca aclaró los distintos puntos y presentó un informe que se va a presentar en la Oficina Anticorrupción sobre lo que fue la intervención del SOMU”, dijo Peña, quien sostuvo que la intervención “funcionó de manera ejemplar”.

“Esa persona cumplía funciones e iba a trabajar a ese lugar, lo cual no quita que tanto como ha expresado el Presidente, como yo, lo consideramos un error, por un tema de la vara y la necesidad de dar el ejemplo”, indicó sobre la casera despedida. “Lo más importante es que se reconoció el error y la calidad de la intervención del SOMU”, insistió Peña. El ministro coordinador sostuvo que el Gobierno da por concluida la polémica, aunque todavía hay sectores de la oposición que buscan citar a Triaca al Congreso y pesa sobre él una denuncia que presentaron los abogados del “Caballo” Suárez.

Familiares renunciados

En tanto, Peña también precisó que hoy se publicará el decreto que prohíbe a los ministros, a la vicepresidenta y al presidente tener contratados familiares (no así a secretarios, subsecretarios y directores generales). Afectará a familiares hasta “el segundo grado de consanguinidad o afinidad” (padres, hijos, cónyuge, hermanos, abuelos, nietos, nueras y yernos). Estaba en evaluación si la medida se aplicaba a designaciones previas a la llegada del macrismo al poder, pero Peña sostuvo que sólo comprenderá a las “designaciones políticas de Cambiemos”. “Claramente, una persona (familiar de un funcionario) que ya estaba por concurso o por planta permanente en el Estado no tiene vinculación con el hecho de que su pariente sea ministro”, indicó. También aclaró que la medida será retroactiva. “Es muy importante porque construye un piso institucional y marca una regla que antes no había”, se vanaglorió Peña.

En el Ministerio de Modernización ayer calculaban que la medida no alcanzará a más de 25 personas. La resolución, que no generó mucha felicidad en el gabinete, ya produjo la dimisión de las dos hermanas de Triaca, Mariana y Lorena, que dejaron sus cargos en el Banco Nación y en la Agencia de Inversiones, respectivamente. No se había confirmado aún la renuncia de la esposa de Triaca, Cecilia Loccisano, de la subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Salud. También renunció el hermano de Marcos Peña, Andrés, del Ministerio de Producción, mientras que se anunció la salida de Rodrigo De Loredo –yerno del ministro de Defensa, Oscar Aguad– de Arsat.

Octavio Frigerio, el padre del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, renunció a su cargo en el directorio de YPF. El ministro de Turismo, Gustavo Santos, perdió a su hijo, Matías, como integrante de su staff. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, también debió observar como renunciaba su hijo, Francisco Langieri Bullrich, quien formaba parte de la secretaría País Digital en el Ministerio de Modernización.

En tanto, otros casos quedarán fuera del alcance del decreto. La subsecretaria de Hábitat y Desarrollo Humano, Marina Klemensiewicz, y el vocero personal de Macri, Iván Pavlovsky, conservarán sus cargos dado que ninguno de los dos es ministro. Lo mismo ocurrirá con el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, y su primo, el subsecretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Ivan Kerr. Y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, no deberá echar a su prima Cecilia, que forma parte de su gabinete. Tampoco perderán su puesto aquellos familiares de Federico Pinedo y Gabriela Michetti que están en el Senado, dado que es poco probable que el Congreso adhiera a la medida.