El cuento por su autor

Ahora se ve más gente en la calle, escucho decir, y los tiempos recurren como el péndulo argentino. Hace muchos años, cuando tenía diecisiete y cursaba quinto año en el Nacional Rivadavia de San Cristóbal, escribí este cuento sobre el subte, sobre los pasillos que unen las terminales, sobre el tango, y sobre el pibe Vázquez, Amandita y Manuel, el ciego de la estación. Era un relato sobre la calle de la hiperinflación, que hacía de bisagra entre dos presidentes, entre dos épocas. Y fue, además, mi primer cuento valorado, ya que obtuve un premio en un concurso contra la discriminación que solía organizar Hebraica.

El otro túnel fundó algo en mí. Un deseo, una idea. Me dio satisfacciones inmediatas y me hizo pensar que podía haber una manera distinta de mirar y decir. De aquellos tiempos, me hace acordar a ese pasaje callejero marca Fito que va de “11 y 6” en La Paz a “El chico de la tapa”, que ayer vendía flores en Corrientes y después perdió a su chica en algún hospital. Simboliza los tiempos de Walter Bulacio, alumno del Nacional Rivadavia, asesinado por oficiales de la PFA a la salida de un recital de los Redondos. Y tiene el sabor de haber sido mi primera publicación, en una fugaz revista de la FUBA que supo llamarse Primera impresión.

La carestía, el desamparo y la exclusión tuvieron otras configuraciones y otros desenlaces. Los tiempos sociales fueron mutando, y pronto comenzó a hablarse en el país de la abundancia de un hambre y una desocupación persistentes, y la sociología acuñó el término fragmentación social. Todos los personajes de este cuento guardan un candor que no hubiesen tenido años después.

Ahora, sin embargo, se ve más gente en la calle. Y sobrevuelan nuevamente los fantasmas que amplían la brecha. Y a la vez, como en el péndulo, las amalgamas culturales y políticas retornan con nuevos y viejos nombres. Me quedo con la idea de que aquella bisagra entre dos épocas puede revelarnos más conocimiento y sensibilidad de lo que pensamos. Y que ese pasaje de los ‘80 a los ‘90 se parece mucho al presente.

Atravesaba ese túnel para combinar con la otra línea. Desde que hacía pie en la primera terminal hasta que empalmaba con la otra, el pibe Vázquez habitaba un mundo de misterio. Desigualdades sociales y rarezas se mezclaban, mustias y quebradas, como en un licuado preparado en los bares al paso. Ese mundo no contaba para la imaginación prístina de los creativos publicitarios: rostros de inconformidad, inocencias, tristezas. Era un teatro ambulante cuyos personajes oficiaban de ciudadanos reales, una versión porteña del neorrealismo italiano. Motores de subtes en movimiento, engranajes de molinetes, gritos, el galope de un pasajero que se había atrasado.

El pibe Vázquez trabajaba en la otra línea. Los habitantes de la zona norte pagaban mejor y además le devolvían las estampitas. Pero ese tránsito, de un pasillo a otro, era lúgubre. Tras un colorido reposado, tenue, latía un fondo espeso. Cuando el estruendo se sosegaba, un silencio de misa invadía los andenes. Le hacía recordar las tardes en Carmelo, una banda de sonido detenida en una sordera para siempre, la idea firme de que un pueblo no es una ciudad. Bajo tal silencio, el pibe Vázquez arrugaba el ceño, los párpados, y abría una mirada de antidetective: no quería averiguar el caso sino compartirlo, trataba de unirse a los acusados.

Casi nadie lo advertía. Casi nunca nadie, allí, advertía una mirada franca, deseosa del mundo. El pibe Vázquez oía una cumbia y después la voz nasal, excesiva, de un locutor que anunciaba un show de cumbias en el kilómetro treinta de la ruta ocho. Hacía calor, lo dominaba una ráfaga tibia que iba desde la primera terminal hacia la segunda. Escuchaba un silbido proveniente del bar, volvía el cuerpo hacia atrás y descubría a un joven de traje azul, hablándose a sí mismo por un teléfono celular mientras daba sorbos de un café. Paseaba su mirada por el túnel sin fijarla. Giraba, y la salida de un subte le recordaba que debía tomar el de las tres, para no llegar tarde.

El pibe Vázquez conoció a Manuel, el ciego de la terminal, por una de sus miradas. La vida de Manuel pertenecía al misterio del subte, se había aliado a él para compartir la oscuridad. El contacto llegó por accidente, un momento en que el pibe caminaba expectante y observaba el final del pasillo, el horizonte urbano. De pronto, al pasar a su lado, la muñeca le jugó a Manuel una mala pasada, y tiró las monedas y los billetes que había recaudado. Pocos se dieron vuelta, el pibe Vázquez abrió los ojos y extendió los límites de su mirada como sólo puede hacer un niño, como sólo ilumina la sorpresa de lo que se ve por primera vez.

–Aquí tiene –le dijo después, buscándole una expresión detrás de los lentes oscuros.

El ciego era gordo, de cara redonda y piel mestiza. En aquel rostro se adivinaban los restos de una controversia, una guerra ganada con lo justo, paso a paso.

–No te llevés nada –le advirtió con un requiebre en la voz.

El pibe Vázquez juntó las monedas y le devolvió el botín. El ciego parecía molesto por el accidente, había interrumpido la canción que tocaba en un bandoneón. Cuando el pibe lo miró para alejarse, atento a su gesto, el ciego lo tomó de un brazo y le dio unas monedas.

–Compráte algo –le dijo.

El pibe Vázquez dudó pero al cabo de un instante decidió pedir algo en el bar. Volvió con dos simples de jamón y queso y una coca cola gastándose, también él, lo que tenía.

–A mí me dan porque no veo. Eso los vence –agregó.

Manuel acariciaba el fuelle con su palma y cada tanto, como si nunca fuera a empezar, soltaba una nota.

–Aunque tengas una máquina de fotografía, la verdad se escucha. Las personas se abren cuando dicen su nombre, cuando se presentan. Hasta entonces, lo de afuera es maquillaje.

Cuando el pibe le oyó susurrar: No, ni es cielo ni es azul, aún no conocía el tango Maquillaje. La poesía de la ciudad, para Manuel, era una religión: las palabras que lo guiaban. Qué tímida y fatal, te arreglas el dolor, después de sollozar, recitó el ciego, el bandoneón acompasado. El choque entre sí de las monedas le ofrecía una composición de lugar: que el túnel no se había movido, que él continuaba allí, que esa parte de la ciudad seguía en pie.

–Cuando tu casa es la calle te hacés amigo de las esquinas, de la gente y los bares. Necesitás tocarlos, conocer las veredas; los pozos. Saber en quién confiar. Es la única forma de que el anonimato se vuelva familiar. De a poco perdés el miedo, la distancia. Después nada te cuesta: la calle es la mejor escuela. Aprendés a moverte en el torbellino.

No, ni es cielo ni es azul, ni es cierto tu candor y al fin tu juventud. Tu compras el carmín, y el pote de rubor, que tiembla en tus mejillas. Y ojeras con verdín, para llenar de amor, tu máscara de arcilla. Al terminar cada frase respiraba hondo, llenaba su pecho como si alcanzara un sitio especial.

El pibe Vázquez había recorrido ese túnel por cuatro años. Nunca había sentido la necesidad de estudiarlo como un urbanista ni de ignorarlo como la mayoría. Para qué hacerlo –pensaría un pasajero cualquiera–, si era de esos momentos de vida ausente, provisoria. Sin embargo, él registraba con voracidad, de manera absoluta, cada pestañeo del túnel. Los otros daban cualquier cosa por llegar adonde iban, los otros pensaban que un codo mal movido era el primer paso hacia la provocación de una riña; el pibe Vázquez, en cambio, sacaba fotos con los párpados. ¿Por qué habría de reflexionar sobre un momento en apariencias inútil, fugaz, en que su cuerpo, su cerebro y los subtes entraban en comunión? Nunca se lo había preguntado hasta que un día descubrió, con sorpresa, que pasaba la mayor parte de su tiempo bajo tierra.

El pibe Vázquez miraba las portadas de los diarios. Las letras alarmantes valían igual que un cartel de almacén, que un afiche sobre los portones de una obra en construcción. Los canillitas los doblaban por la mitad y hacían del ninguneo, del ocultamiento parcial, una herramienta de seducción. Al pibe Vázquez le importaba poco, salvo que las noticias y la fortuna acudieran a Boca, su equipo. En otros locales, de rubros indefinibles, se vendía música tropical, billeteras de plástico, antenas parabólicas que garantizaban la visión de quince señales de TV.

Cuando conoció a Manuel, el pibe Vázquez amplió su mirada. Antes buscaba lugares, ahora también gente. Ya no le importaba tanto el arrebato de los motores sino la vacilación de las voces, el corte de las palabras, los suspiros. En un carrito de feria compró anteojos oscuros y así tiñó, como una decisión de vida, la realidad. El fulgor de un gesto, el tiempo que dura un fósforo en apagarse, la existencia como escenas discontinuas de alegría y dolor. Una tarde se vendó los ojos y jugó al gallo ciego en la pensión de la calle Moreno.

–La única verdad es la que se cuenta. Si te guardás una historia, si no la decís, aumentás la distancia. Te separás del mundo.

Antes que sabiduría, el ciego Manuel le transmitió curiosidad, el afán por descubrir el sentido visual. El pibe Vázquez pensó en los colores de las cosas; la pérdida era evidente, desgarradora. Se propuso el juego de perder uno de los sentidos y no logró ponerse de acuerdo. No ver oscurecía el mundo; no sentir el tacto achataba las cosas; no oler las enfriaba y volvía neutrales las diferencias. No saborear una comida y no escuchar a las personas hacía que todo fuera igual a todo y no a la suma, o más que la suma, de las partes. La ausencia de los sentidos cerraba en la utopía de la uniformidad: el mundo como un trazo grueso, la haraganería del demiurgo. Y sin embargo, aunque los lamentase, no utilizaba todos los sentidos. No comía de un modo delicado, rico en sabor, de modo tal de echar de menos el éxodo del gusto. No tocaba lo suficiente como para extrañar el tacto, no recordaba haber mirado a alguien a los ojos, conocerle la mirada, los gestos, los pliegues de su cara. De qué valía tener tantas cosas si no las utilizaba, si no las ponía en práctica. Cuál era el secreto, el misterio, si los elementos a la vista, los más cercanos, permanecían intactos: la vida como un mármol sin tallar.

Ese tiempo en el subte, ya no de tránsito, era vivo y crucial. Había desplazado al resto y dominaba su atención. No sólo pasaba, el pibe Vázquez vivía en el subte. Una tarde llegó a la terminal y buscó que nada estuviera donde siempre, buscó la organización del pasillo correspondiente a ese día. No quería ver las posiciones habituales sino qué había sido de las formas, de los resquicios que la última vez había descuidado. Fue lentamente hasta la escalera mecánica y se distrajo con la gente que descendía. Hubiera deseado oír sus pensamientos, no sus preocupaciones sino sus anhelos, pero no tenía un sexto sentido para ese juego.

Había un aroma fuerte a pizza, el sonido de las cumbias y el diálogo a viva voz de los empleados musicalizaban la escena. Algunos pasajeros corrían para no perder el próximo subte. Caminó por el sector de molinetes y, al entrar en el túnel que lo llevaba a la otra línea, escuchó el repiqueteo de las monedas y el bandoneón de Manuel. En un pasillo clausurado, atándose los cordones, estaba Amandita. Tenía una bolsita de nylon donde guardaba los llaveros, el producto que había conseguido. La nena era morocha, flaquita. Cuando el pibe Vázquez interrumpió su vigía, ella pareció intimidada, descubierta. Amandita tenía una remera amarilla con manchas de dedos sucios cerca de la cintura, pegotes devenidos en estampados. Un pequeño jean, desflecado, aligeraba sus diez años de vida. La mirada inocente, luminosa, nacía detrás de una velocidad agresiva, de un tentativo desprecio por sí misma.

Esa tarde, el pibe Vázquez y ella hicieron una excursión a dúo. Los pasillos del subte los recibían a media luz, caminos hacia ningún lugar específico. Se llamaba Amandita porque así le informaba un recuerdo y por la costumbre de que así la nombraran en el hogar de San Telmo. Iban de la mano, el pibe señalándole los lugares que él conocía. Amandita tenía sus propios recorridos: ella también había llegado a contar los días, a realizar un inventario del espacio.

Observarla no era contar los días que pasaba en esos túneles, observarla no era saber qué sentido tenía concurrir diariamente a la zona norte de la ciudad ni tampoco sentirse insatisfecho por los objetos que se ofrecían en el hall, y que él no podía comprar. Observar a Amandita era mirar a Amandita, no a los muros del subte. Era conocer lo que había en ella, abrir un surco fuera del encierro.

La ciudad podía crecer, desarrollarse y sucumbir en un sólo día, la vida podía durar un viaje en subte o un subte podía cargar a todos los pasajeros de una sola vez y viajar hasta siempre mientras un gran guía de turismo explicaba los misterios; pero nada, ni siquiera el acuerdo más refinado de la ciudad ofrecía tanto como un rato junto con Amandita.

Una vez, Manuel les habló del Chaco y de su llegada a Buenos Aires. Del rechazo, de los obstáculos y de las piedras. Era ciego de nacimiento y aunque le hablaran de formas él sólo percibía los detalles, la tersura de los bordes.

–Algún día –dijo– pondré un restorán. Ustedes podrían trabajar conmigo.

Pasaron la tarde oyendo sus tangos. A la hora en que el subte cerraba, lo que significaba la reinauguración del silencio, Amandita y el pibe Vázquez lo saludaron. Luego cruzaron pasillos en busca, quizá, de la salida.

En una esquina donde se abría un túnel, él la tomó de la mano y se fueron al trote por el andén. En el extremo había una escalerita, posiblemente el último subte estuviera por pasar. No había pasajeros; el concierto diario se evaporaba como al final de una canción, como en un fundido a negro. Entonces el pibe Vázquez y Amandita bajaron sigilosos, como dos gatos, hacia la oscuridad.