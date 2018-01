Una mujer denunció que su ex marido, empresario y abogado de la ciudad de Funes, retuvo a sus hijas de 11 y 6 años la semana pasada, el 24 de enero. Ese día debía llevarlas nuevamente con la madre, en cumplimiento del régimen de visitas. El viernes, cuando ella intentó la restitución con la fuerza pública, el hombre la amenazó de muerte frente a efectivos de la comisaría 23ª. El abogado de la mujer, Hugo Scarzi, señaló una serie de irregularidades: ayer, cuando quisieron denunciar la amenaza en la Oficina de Violencia de Género del Ministerio Público de la Acusación, recibieron por toda respuesta que "no había fiscal". "Me respondieron que sólo había un fiscal de Homicidios, a lo que pregunté si tenía que traer muerta a mi clienta para que haya una intervención judicial", preguntó el profesional.

En tanto, la jueza de familia en feria, María José Diana, no ordenó la restitución inmediata, mientras sí permitió que el padre forzara una entrevista de las niñas con la defensora pública, haciendo caso omiso del procedimiento que se debe seguir en estos casos. Si la intención del hombre es que las niñas declaren, lo primero que el magistrado de familia debe garantizar es que cuenten con un abogado que las represente. El incumplimiento del régimen de visitas por parte del padre fue ignorado por las autoridades judiciales en feria.

La situación de la mujer es desesperante: no ve a las niñas y recibió insultos e incluso amenazas de internación psiquiátrica de parte de su ex marido y la actual pareja de éste. Como contexto de esta situación, la denunciante viene sufriendo una situación de violencia económica sostenida.