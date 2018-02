Silvio Berlusconi (foto) palpó el almohadón de su asiento cuando se instaló para otra cómoda entrevista en uno de los canales de televisión italianos que posee. En los últimos segundos silenciosos antes de que las cámaras comenzaran a rodar, un brillo travieso cruzó sus ojos mientras recordaba que, en sus viejos días de televisión, la gente solía tener sexo en el piso del estudio. Sí, Berlusconi, de 81 años, está de vuelta. De nuevo. Su sonrisa es más brillante, su cintura es delgada y su cabello se ha convertido en un casco del muñeco Ken. Pero a pesar de su apariencia de cera, Berlusconi, un ex primer ministro italiano, ya no es la broma de la política europea. En cambio, los analistas políticos coinciden en que la única apuesta segura en las próximas elecciones del 4 de marzo en Italia es que Berlusconi volverá como una fuerza importante en la política italiana, y posiblemente europea. Aun si no va a ser primer ministro de inmediato (está inhabilitado hasta el próximo año después de una condena por fraude), es probable que tenga poder en las sombras. Su resurrección es asombrosa si se considera que Berlusconi condicionó y desensibilizó a lo largo de las décadas a un electorado que lo eligió como primer ministro tres veces a pesar de todo.