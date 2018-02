Tras el aplazamiento de su investidura, el líder secesionista Carles Puigdemont afirmó que el proceso independentista “ha terminado” y que sus correligionarios lo han “sacrificado”, en mensajes de texto que asumió como propios después de que fueron filtrados y difundidos ayer por un canal de TV. Más tarde, Puigdemont dio a entender que “no se echará atrás”.

“Soy periodista y siempre he entendido que hay límites, como la intimidad, que nunca se deben violar. Soy humano y hay veces que también dudo”, escribió Puigdemont en su cuenta de Twitter en pleno revuelo por la revelación de sus mensajes privados. A pesar de que en los textos se muestra abatido, el ex presidente ahora levanta cabeza y subraya: “También soy el presidente y no me arrugaré ni me echaré atrás, por respeto, aprecio y compromiso con los ciudadanos y el país. ¡Seguimos!”. Es que Puigdemont esperaba ser de nuevo presidente regional de Cataluña este martes, pero su investidura fue aplazada ante su complicada situación judicial.