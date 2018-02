Si bien obviamente no entra en la nueva normativa “antinepotismo”, la última designación de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal tampoco anda tan lejos. La gobernadora nombró a la ex modelo Agustina Ayllón, ex esposa del ex diputado y empresario Francisco De Narváez, como nueva subsecretaria de Género y Diversidad Sexual dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense. El decreto de designación fue publicado ayer en el Boletín Oficial, aunque Ayllón ya se había mostrado junto a Vidal hace unos días cuando la gobernadora presentó una aplicación para celulares para que las mujeres puedan denunciar situaciones de violencia de género y familiares en forma anónima sin necesidad de ir a la comisaría. La ex esposa de De Narváez fue designada en ese cargo tras la renuncia presentada por Daniela Reich, actual senadora provincial por la Primera Sección Electoral. Ayllón y De Narváez estuvieron casados 14 años y tienen tres hijos en común. Se separaron en 2016 y Ayllón se encuentra actualmente en pareja con el consultor Agustín Freixas.