No le resultará tan sencillo a la familia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca, desentenderse del escándalo generado por las revelaciones de su ex empleada doméstica Sandra Heredia, a la que tuvieron trabajando en negro y luego sufrió gruesos insultos por una llegada tarde. Tras el acuerdo indemnizatorio entre ambas partes que trascendió días atrás, ayer se conoció una demanda por 3.700.000 pesos que los abogados de Heredia presentaron contra Carlos Triaca –hermano del ministro y empleador formal de Sandra– en concepto de daños y perjuicios.

La demanda millonaria se relaciona con las declaraciones públicas que hizo el hermano del ministro al momento de destaparse el escándalo. Carlos Triaca intentó justificar el despido de la mujer de la quinta familiar diciendo que Heredia sufría una “enfermedad bastante grande” que supuestamente era de origen psíquico. También la responsabilizó de presuntos “faltantes en la casa lo cual llevó a una mala relación en los últimos meses”, lo que era el motivo del despido.

La casera, quien llegó a un acuerdo con la familia Triaca para cobrar 340.000 pesos de indemnización por haber sido despedida sin preaviso, le cursó el martes una carta documento a Carlos Triaca intimándolo a que “ratifique o rectifique” las expresiones realizadas por televisión aquel 16 de enero de 2018, según reveló el portal OPI Santa Cruz.

Heredia, quien antes del arreglo económico denunció haber sido designada con un cargo en el SOMU por el ministro para blanquear parte de sus ingresos, señaló que Carlos Triaca la acusó “de manera falaz, maliciosa y sin sustento legal alguno” a través de un medio de comunicación. En el escrito agregó que el hermano del ministro de Trabajo se manifestó “de manera inapropiada extralimitándose manifiesta y públicamente” al referirse a ella en términos que “afectan” su “imagen personal, como así también su honor y decoro al recurrir a expresiones ofensivas e hirientes que atentan contra su reputación”. Por ello, lo intimó a “que se retracte de todas las calumnias e injurias que ha difundido” y le exigió que abone la millonaria suma mencionada por “daños y perjuicios”.

En declaraciones al portal, Heredia fundamentó la querella por calumnias e injurias al sostener que “de la noche a la mañana” la “dejaron sin trabajo, en la calle” y no obstante eso la “denigraron”, la “arrastraron por el piso como si fuera lo peor” y la trataron de “loca y ladrona”. “Eso me cierra el camino para encontrar otro trabajo”, argumentó la mujer, que reveló que la suma indemnizatoria exigida surge a partir del cálculo del último sueldo cobrado de 19.500 pesos hasta su jubilación.

Heredia fue quien difundió el mensaje de audio en el que el ministro la trataba de manera insultante. “Sandra, no vengas ¿eh?, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, ¡sos una pelotuda!”, le dijo porque la mujer se retrasó unos minutos y no estaba a su llegada en la quinta familiar de Boulogne. Poco antes, en una entrevista con un canal de cable, Triaca había presentado a Sandra como “la que hace todo acá” y le pidió que se acercara: “vení, te vamos a hacer famosa”, le dijo.

Sin embargo, la demanda la presentó contra Carlos Triaca y no al ministro Jorge. “En principio se lo cursé a Carlos, porque fue él quien dijo todas esas cosas de mí, las cuales se encuentran grabadas y filmadas. Con respecto al monto, con mi abogado hemos analizado el daño que me hizo este problema en su conjunto, pero las palabras de Carlos en particular, porque yo tengo 45 años, de la noche a la mañana me dejaron sin trabajo, en la calle y no obstante eso me denigraron, me arrastraron por el piso como si fuera la peor, tratándome prácticamente de loca y de ladrona y eso me cierra el camino para encontrar otro trabajo”, subrayó Heredia.