El ministro de Trabajo Jorge Triaca se tomó muy en serio su decisión de desentenderse a como dé lugar del escándalo que causaron sus insultos hacia la ex casera de la quinta de la familia, Sandra Heredia, a quien su familia había tenido trabajando en negro. A pesar de que Triaca pidió disculpas por el “exabrupto”, como él lo calificó, en distintos medios y exposiciones públicas, nunca se disculpó directamente con su ex empleada, a quien consideraba su “persona de confianza”. “El ministro pidió disculpas a la sociedad por todos lados pero no a mi clienta”, aseguró Walter Lasagno, quien representó a Heredia en la demanda laboral y actualmente lleva adelante su millonaria demanda contra Carlos Triaca en concepto de “daños y perjuicios”.

Al poco tiempo de que se filtrara el audio, en el que el ministro la trataba de manera insultante, Jorge Triaca escribió en las redes sociales: “Pido disculpas por el exabrupto que circula en un audio. El mismo es en el marco de un diálogo personal, no condice con mi manera de actuar ni refleja mi forma de ser, y lamento que haya sido utilizado para sacar rédito de él”. Esa fue la misma defensa que replicó luego al pedir perdón ante el resto del Gabinete, en la reunión en la que el presidente Mauricio Macri dio por terminada la polémica frente a los pedidos de renuncia contra el ministro. Pero esas palabras nunca llegaron a Sandra de forma directa. "Escuché por varios lugares que el ministro pidió disculpas, pero le pidió disculpas a la sociedad y no a quien había sido su persona de confianza", confirmó Lasagno.

En el audio que dio a conocer la ex casera de la familia Triaca, el funcionario le decía a Heredia: “Sandra, no vengas ¿eh?, no vengas porque te voy a mandar a la concha de tu madre, ¡sos una pelotuda!”. Según quiso justificar, el insulto fue porque la mujer se retrasó unos minutos y no estaba a su llegada en la quinta familiar de Boulogne. Poco antes, en una entrevista con un canal de cable, Triaca había presentado a Sandra como “la que hace todo acá” y le pidió que se acercara: “Vení, te vamos a hacer famosa”, le dijo.

Tras el acuerdo indemnizatorio entre Heredia y Carlos Triaca, hermano del ministro, Lasagno presentó la demanda por 3.700.000 pesos contra quien reconoció como su empleador. “Enviamos las cartas documento para que el señor se rectifique de los dichos donde se refirió a mi clienta como una persona con una grave enfermedad mental”, puntualizó esta mañana el letrado en diálogo con Radio10. Heredia, quien antes del arreglo económico contó que había sido designada con un cargo en el SOMU por el ministro para blanquear parte de sus ingresos, señaló que Carlos Triaca la acusó “de manera falaz, maliciosa y sin sustento legal alguno” a través del portal OPI Santa Cruz.

Su abogado consideró que tiene “un flexo probatorio suficiente para ganar un juicio” y se sumó a los pedidos de renuncia contra el ministro que se replican en las redes sociales. “Pienso que una persona que tiene que sentarse a defender los derechos de los trabajadores ante la sociedad, empresas y sindicatos, y ha tenido personas trabajando de manera irregular, tiene que pensar que está en el lugar que está”, concluyó.