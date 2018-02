FRANCIA

Periodistas unidas

Un grupo de 111 mujeres y 113 varones –en solidaridad0 expresaron por escrito, el 11 de enero, que el puesto de redactor jefe en el diario del domingo de Le Parisien sea ocupado por mujeres que están totalmente calificadas y que, sin embargo, son obstaculizadas en su tarea periodística. En una redacción de 344 periodistas hay 139 mujeres y son cinco los varones que lideran la cúpula del diario, otros cinco dirigen las ediciones regionales y dos dirigen la revista dominical. La única mujer con un cargo ejecutivo es la que coordina la revista femenina La Parisienne. “El cargo dominical sigue vacante. Y más allá de ese puesto, permaneceremos vigilantes para que una verdadera paridad se instale en Le Parisien.”

CHILE

Antiabortista en el Ministerio de la Mujer

El futuro presidente Sebastián Piñera designó como ministra de la Mujer y Equidad de Género a Isabel Plá, una militante derechista de la Unión Democrática Independiente que se opone al acceso al aborto. La gestión de Michelle Bachelet logró aprobar el acceso al aborto por causales (riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación) y ella es la funcionaria que debe garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo. Por eso, las organizaciones de mujeres objetaron su designación. Uno de los tuits más polémicos de Plá fue: “Es perfectamente compatible tener orgasmos dentro y fuera del matrimonio y rechazar el aborto. Sí”. En 2011, Isabel Plá integró el ranking (elaborado por el Movimiento de Liberación Homosexual) de personas homofóbicas y transfóbicas.

ESPAÑA

Con desigualdad salarial

En una entrevista, en Onda Cero, le preguntaron al presidente de España, Mariano Rajoy, por la brecha salarial y él contestó: “No nos metamos en eso”. Las mujeres no pueden evadir el debate porque cobran 15 por ciento menos por ser mujeres, según Eurostat. “Los gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras competencias y cuáles no y, desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. Que el gobierno empiece a fijar los salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente”, se explayó. “¿Ni siquiera diciendo que si un hombre y una mujer hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo?”, le re-preguntó el entrevistador y él replicó: “Demos pasos en la buena dirección que normalmente es como se resuelven mejor los problemas”.