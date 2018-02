El juzgado que entiende en el Fideicomiso de Newell's habilitará hoy Fernando Evangelista (foto) y recién la semana que viene a Fabricio Fontanini. El ex Boca debutará el domingo con Estudiantes debido a que su contratación no significó inversión alguna de dinero para la tesorería rojinegra, al tiempo que el ex Atlético Rafaela llegó con un cargo en dólares que evaluará el juez Hernán Bellizia en los próximos días. Juan Manuel Llop decidirá el debut de Evangelista, pero además la aparición de Enzo Cabrera en el mediocampo para visitar el pincharrata.

Este mediodía los abogados de Newell's tendrán en mano la habilitación del juzgado Civil y Comercial Nº 12 para que Evangelista sea oficialmente refuerzo del club. El ex Boca llegó con el pase en su poder, sin cargo, lo que permitió su rápida autorización judicial. La documentación se llevará a la Asociación del Fútbol Argentino por lo cual Evangelista debutará pasado mañana en la defensa rojinegra en el partido con Estudiantes. El último refuerzo -firmó el pasado sábado- ingresará por Leonel Ferroni.

Pero Fontinini será habilitado por la Justicia recién la semana que viene, una vez que Bellizia analice todas las negociaciones llevadas a cabo por los dirigentes leprosos en enero. Para que Fontanini juegue en Newell's, el club debe pagar un préstamo de 60 mil dólares, erogación que pondrá en consideración el magistrado luego de estudiar también las transferencias de Milton Valenzuela y Nehuén Paz. Pero este diario pudo saber que el magistrado liberará en la próxima semana el pago de los 60 mil dólares para que Fontinini sea oficialmente jugador leproso. Su debut entonces podrá ser el viernes 9 ante Colón en el Coloso del Parque.

Para el partido del domingo a las 17 ante Estudiantes, en cancha de Quilmes, Newell's tendrá, además del debut de Evangelista, la inclusión de Cabrera por Joaquín Torres. Esta variante será anunciada hoy por Llop y responde al poco protagonismo que tuvo Torres ante Arsenal. Cabrera jugó de titular toda la pretemporada y Llop lo sacó en la última práctica de fútbol previa al juego con los de Sarandí. Y como Luciano Pocrnjic sigue en recuperación de un desgarro, Nelson Ibáñez permanecerá bajo los tres palos rojinegros.

Así Newell's jugará ante el pincha con Ibáñez; San Román,, Bianchi, Varela, Evangelista; Cabrera, Sills, Rivero, Fértoli; Sarmiento, Leal.