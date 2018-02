Las figuras aún no aparecen

Central no recuperará figuras para recibir mañana a Unión. Porque Néstor Ortigoza, Mauricio Martínez, Washington Camacho y Mauro Ruben no superaron aún sus problemas físicos y siguen excluidos del primer equipo. El técnico Leo Fernández deberá conformarse con una alineación que tendrá el debut de Oscar Cabezas y la reaparición de Maximiliano Lovera en ataque. La gran duda es la presencia de Fernando Tobio, quien ayer acusó molestias otra vez y esta mañana será probado en Arroyo Seco.

Leo Fernández deberá esperar algunos partidos más para poner en cancha al equipo ideal. Porque los jugadores lesionados no se recuperan en el tiempo pronosticado, tales los casos de Ortigoza y Camacho. El refuerzo que todavía no debutó oficialmente con la auriazul no logra su recuperación del desgarro que sufrió en el amistoso con Lanús. Ortigoza no pudo ayer entrenar con normalidad y el cuerpo técnico decidió excluirlo del juego de mañana ante al tatengue. Por lo cual Leonardo Gil permanecerá entre los titulares. Su estreno ahora apunta al encuentro con Huracán dado que el mismo está programado recién para el lunes 12.

Pero ayer por la tarde tampoco pudo superar el entrenamiento el uruguayo Camacho. En su caso permanece en rehabilitación por un golpe en el hombro derecho. Intentó hacer fútbol pero sigue con dolor en el brazo y fue marginado. Su vuelta al equipo aún es incierta dado que se lo evalúa día a día. De igual forma, en su posición permanecerá el juvenil Lioi, de buen partido el lunes pasado ante Gimnasia y Esgrima.

Lo que tiene claro Fernández es que la defensa no puede volver a jugar con Alfonso Parot como zaguero central. Ayer en la práctica se consideró los regresos de Tobio y Martínez, aunque solo el primero tiene aún chances de jugar. El ex Boca no hizo fútbol en el entrenamiento vespertino y en su lugar se mantuvo el chico Recalde. Tobio no tiene lesión alguna de acuerdo a los estudios por imágenes y se perdió el partido con Gimnasia solo por una contractura. El jugador ayer de igual modo adujo sentir dolor en la pierna, hizo trabajos especiales y volverá a ser probado esta mañana para confirmar su vuelta al equipo por el juvenil. Al tiempo que se confirmó el debut para mañana del colombiano Cabezas, quien desplazará a Parot del once titular.

En el mediocampo no habrá variantes dado que siguen lesionados Ortigoza y Camacho. Pero en ataque no jugará por suspensión Germán Herrera y Fernández se inclinó por Lovera, dado que Ruben todavía no cuenta con alta médica por la lesión muscular que sufrió el pasado miércoles 24 de enero ante Independiente.

De esta manera, hoy Fernández despejará al duda sobre Tobio y confirmará una alineación para recibir a Unión con Ledesma; Ferrari, Cabezas, Tobio o Recalde, Fernández; Lioi, Gil, Maxi González, Carrizo; Lovera, Zampedri.