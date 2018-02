Toni Comín es más un conseller de Puigdemont (miembro del gobierno autónomo) que un diputado de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC). El ex ministro de Salud se convirtió en el mejor confidente del ex presidente regional. Ambos insisten en que deben repetir en el cargo que ocupaban antes de la destitución del gobierno vía la aplicación del artículo 155 (la intervención de Madrid). Pero como ha quedado demostrado esta misma semana en el Parlament, no todo el mundo en el independentismo comparte su estrategia. La contundencia del ex conseller choca con la prudencia de su partido. Cuanto más frena ERC, más acelera Comín. El político se marchó a Bruselas con una valija preparada para pasar una larga temporada. A diferencia de otros compañeros de viaje, tenía claro que no sabía cuándo podría volver a Barcelona. Antes de tomar la decisión de irse lo consultó con su familia. No es una familia cualquiera. Su padre era Alfonso Comín, un referente de la izquierda catalana, que falleció cuando el exconseller tenía nueve años. Alfonso Comín fue uno de los fundadores de Cristianos por el Socialismo y su hijo heredó esa doble identidad progresista y católica, que puede parecer contradictoria, aunque en la tradición política catalana no lo es tanto.