Con motivo de su 50 aniversario, la revista New York decidió celebrar sus bodas de oro con un ambicioso proyecto que irá revelando con el correr del año. Se trata de 50 portadas pergeñadas para la especialísima ocasión por 50 artistas de renombre, cuyas piezas no solo emperifollarán ediciones especiales: las tapas –anhelada obra y gracia de Barbara Kruger, Yoko Ono, Alex Katz, Hank Willis Thomas, John Giorgo y Mel Bochner, entre tantísimos otros– serán exhibidas y distribuidas “en una amplia variedad de formatos y tamaños, desde afiches pequeños hasta pancartas publicitarias” a lo largo y ancho de la Gran Manzana, según dio a conocer la susodicha revista vía comunicado oficial. Advirtiendo, por cierto, que culminará el 2018 con una exposición de las piezas en prestigiosa galería aún por definir, y diversos shows en museos en el transcurso de los venideros meses. “Al pensar de qué manera festejar nuestro cumpleaños, se nos ocurrió que sería realmente emocionante que, bajo el tópico My New York, los artistas convocados usaran los límites de nuestra portada para decir visualmente cómo ven a la ciudad hoy en día”, explicó David Haskell, uno de los editores de la perenne magazine, añadiendo que los diseños se irán descubriendo por tandas, desde la fecha hasta octubre. El único condicionamiento para los convidados: “Evitar utilizar clichés como la Estatua de la Libertad o manzanas, salvo que le encuentren una vuelta de tuerca” y “comunicar una idea, usando su lenguaje visual para hacer un statement”. Chocha por la invitación, por cierto, Kruger dijo que “después de 50 años, New York sigue capturando su ciudad natal con un rigor convincente, un humor agudo, un gusto exquisito y un escrutinio implacable”; y sobre la cité de la que toma su nombre, añadió: “Está cambiando de maneras tanto admirables como brutales: sus placeres seductores, sus estilismos caprichosos, sus ricas culturas, su empatía y desprecio, su economía egoístamente frágil pero que aún late en el corazón de los activistas”.