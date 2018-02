“La movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca”, aseguró a través de un comunicado el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano echando por tierra el pedido de postergación de los familiares de la tragedia de Once ya que ese día se cumple el sexto aniversario del accidente. “Esperamos que la fecha sea modificada y que el capricho inentendible de uno o varios dirigentes no los lleve a una ofensa a la memoria”, fue la respuesta de las familias.

Parece una comedia de enredos pero no lo es. Desde el mismo momento en que se anunció el día de la movilización los familiares de Once advirtieron de la coincidencia. Ayer, luego de que la CGT anunciara su adhesión a la marcha que organizó el sindicato de Camioneros, se produjeron una serie de contactos entre familiares y dirigentes gremiales. De esas charlas surgió la postergación de la marcha para no opacar el acto previsto por los familiares. Incluso voceros del triunviro Juan Carlos Schmid confirmaron a PáginaI12 la decisión de pasar para más adelante la movilización porque consideraban atendible el reclamo de las familias de las víctimas. Incluso advirtieron que pronto se anunciaría la nueva fecha.

Esto llevó, por ejemplo, a que Paolo Menghini, padre de Luchas Menghini Rey, señalara como “un gesto correcto el de mover la fecha de la marcha. Las víctimas inocentes de la tragedia de Once pertenecían al cuerpo de trabajadores de la Nación, nos hubiese dolido mucho que una parte de la central de trabajadores olvidase a estos trabajadores”.

Sin embargo, al final de la tarde el secretario adjunto de Camioneros emitió un comunicado donde aseguró que la fecha de la marcha es inamovible. “La movilización del próximo 22 de febrero sigue en pie y más firme que nunca, pese algunos trascendidos periodísticos mal intencionados”, escribió Pablo Moyano y dijo además que “siempre vamos a estar del lado de los trabajadores, marchamos a proteger todas y cada una de las fuentes de trabajo, ese es nuestro compromiso”. Es más, informó que el próximo miércoles se realizará en la sede del gremio una reunión con el resto de los sindicatos y organizaciones sociales que adhieren a la marcha para ultimar detalles de la marcha.

La respuesta de los familiares no se hizo esperar y lo hicieron a través de las redes sociales. “Queremos expresar que cualquier tipo de acto político que utilice esa fecha es una afrenta al luto que llevamos a cuesta. Somos trabajadores, como también lo era la mayoría de los fallecidos de aquel fatídico día”, indicó el comunicado. En otro tramo señalaron que tenían la esperanza de que la CGT corrigiera la fecha “siempre nos acompañó, homenajeó y premió” y que no se imponga “el capricho inentendible” de algún dirigente gremial que “ofenda la memoria de nuestros amados familiares fallecidos”.