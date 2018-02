Estudiantes: Andújar; Sánchez, Schunke, Desábato; Dubarbier; Cascini, Gómez, Rodríguez; Otero, Melano, Lattanzio. DT: Lucas Bernardi.

Newell's: Ibáñez; San Román, Bianchi, Varela, Evangelista; Fértoli, Sills, Rivero, Sarmiento; Cabrera, Leal. DT: Juan Manuel Llop.

Árbitro: Patricio Loustau.

Hora: 17.

TV: TNT Sports.

Cancha: Quilmes.

"Necesitamos varios triunfos seguidos para fortalecernos y para que los jugadores vayan logrando confianza". Juan Manuel Llop entiende a la perfección lo que precisa la lepra este año. El equipo del Parque Independencia fue un subibaja el año pasado, desde los resultados, pero sobre todo desde el juego. Repitió una y otra vez un andar tibio, irresoluto, de muchos vaivenes anímicos y futbolísticos. Aunque no es menor, para nada, que bajo ese presente, haya conseguido triunfos, imperiosos para que el grupo pueda trabajar con mayor tranquilidad. Luego de superar la semana pasada al limitado Arsenal, el rojinegro se cruzará hoy con un escollo más duro, Estudiantes, dirigido por Lucas Bernardi, que hará las veces de local en la cancha de Quilmes.

Dos modificaciones realizará Llop para la tarde de hoy que se anuncia soporífera. Debutará el ex Boca Evangelista, ya que fue autorizado judicialmente. El lateral izquierdo cumple con creces las expectativas del entrenador, porque aporta "un montón de opciones" y es un jugador "con salida, bueno en la marca, tiene juego aéreo defensivo y ofensivo". Reemplazará a Ferroni, quien no pudo consolidarse en el puesto, al igual que Valenzuela. Evangelista tendrá entonces la tarea de afianzarse en un sector del campo que le dio varios dolores de cabeza al director técnico. Por otro lado, el que no todavía no puede hacer su estreno con la camiseta es el central Fontanini y se presume que deberá esperar hasta el viernes, contra Colón en el Coloso. Cabrera, en tanto, sustituirá a Torres por bajo rendimiento.

En otro aspecto que sumará Evangelista es, aunque parezca increíble, experiencia. Tiene 26 años, pero rodaje y roce internacional de cuando Atlético Tucumán cruzó el charco. Newell's necesita rodear a sus buenos juveniles de jugadores con voz de mando y carácter. Fontanini seguramente cumplirá esa tarea. Es que Varela, Fértoli, Rivero, Cabrera y Torres, por ejemplo, tienen buenos rendimientos y proyección, pero todavía presentan altibajos. Llop confía en ellos, aunque no tiene otra alternativa que incluirlos por el plantel corto que lidera. A veces los pibes, cuando se equivocan, los costos se pagan por duplicado.

Estudiantes es un equipo duro, que ostenta 20 puntos y se encuentra en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. Bernardi todavía le está buscando la vuelta a equipo, aunque arrancó el año con un gran triunfo ante Independiente en Avellaneda el lunes. El de hoy será el debut del año ante sus hinchas. Aunque con mejores resultados, atraviesa un proceso deportivo similar al de la lepra, ya que tiene un once con gran cantidad de juveniles surgidos de las inferiores. Casualmente, los que vienen desde abajo, en la divisional Reserva, se enfrentaron ayer a la mañana en City Bell, con una goleada por 4 a 1 a favor de la lepra, con tantos convertidos por González, Rotondi, Cabrera y Huguenet.