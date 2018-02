"Ahora vos tenés todos mis datos y yo tengo todos tus datos. Así que por qué no te dejas de joder con los Paladini. Dejate de joder, ya está. Por qué no te vas de vacaciones a Granadero Baigorria". De esta manera, a través de whatsapp amenazaron ayer a Hugo Fuentes, el principal denunciante ante la justicia contra Luis "Lucho" Paladini, el agente de viajes que estafó a decenas de personas por una cifra calculada en 30 millones de pesos y desapareció de Rosario. Fuentes dijo que el hombre que lo amenazó "se presentó primero como un damnificado de la provincia de San Luis y hasta me mandó su DNI, pero yo creo que debe ser falso". Y adelantó que a pesar de esta amenaza no va a parar "con los reclamos ante la justicia para que se resuelva esta estafa de la que hemos sido víctimas decenas de personas".