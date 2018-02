El referéndum de hoy en Ecuador es el último round de la pelea entre dos ex aliados, el presidente Lenín Moreno y su antecesor Rafael Correa, que comenzó el año pasado al poco tiempo de asumir el mandatario.

El 2 de abril de 2017, Moreno y Correa celebraron en un acto en Quito la victoria electoral, abrazados y entre cánticos, y, con ella, la continuidad de la Revolución Ciudadana, el proyecto socialista que el ex presidente promovió en el país desde 2007.

El 24 de mayo, Moreno asumió el cargo intentando desmarcarse del ex presidente al proclamar un cambio de estilo, austeridad y lucha contra la corrupción. Se mostró liderando un gobierno de “mano extendida” que lo llevó a reunirse con los archienemigos del ex mandatario, entre ellos la oposición tradicional conservadora y los grandes medios privados. El 10 de julio Correa partió a Bélgica con su familia, no sin antes lanzar duros reproches en Twitter contra Moreno, al que tildó de traidor y mediocre.

El 28 de julio, en un discurso que brindó al país, el Presidente acusó a su antecesor de haber derrochado la extraordinaria renta petrolera recibida durante su gobierno y de haberle dejado un país sumamente endeudado, en una situación crítica, con un déficit fiscal cercano a cinco por ciento del PBI. Enfurecido, Correa, que atribuye la delicada situación de la dolarizada economía a la prolongada caída del crudo y a la devaluación de las monedas de los países vecinos, aseguró que Moreno está preparando un “paquetazo” de medidas económicas, obedeciendo los dictados de la oposición.

Poco tiempo después, el mandatario arremetió contra el jugador más fuerte del correísmo dentro del gobierno: el re-elegido vicepresidente Jorge Glas, quien públicamente acusó al gobernante de aliarse con la oposición. El 3 de agosto Moreno despojó de sus funciones a Glas, que arrastraba denuncias de corrupción en su contra. “El dedo apunta cada vez más hacia usted”, sentenció antes de que la justicia vinculara al funcionario en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Aún en el cargo, Glas pasó a prisión preventiva el 2 de octubre y enfrentó un juicio por asociación ilícita. La justicia lo sentenció el 13 de diciembre a seis años de prisión y el 3 de enero perdió su puesto por ausencia definitiva.

Correa argumentó que el presidente usaba la lucha contra la corrupción como pretexto para desprestigiar a su gobierno y consideró a Glas un “preso político”.

La pelea entre los fundadores del partido Alianza País (AP) se trasladó a la Asamblea Nacional. El oficialismo, mayoritario en la Asamblea, se fracturó cuando el ala correísta destituyó a Moreno de su cargo de presidente de AP el 31 de octubre. La decisión fue desconocida por el ala morenista, que recibió el apoyo del Consejo Nacional Electoral (CNE) al ratificar a Moreno en el cargo dentro del partido. Los correístas terminaron desafiliándose de AP con la firme intención de crear una nueva organización, de cara a los comicios regionales de 2019.

El 29 de noviembre Moreno convocó a un referendo de siete preguntas, tres de las cuales abiertamente anticorreístas, sin esperar la aprobación de la Corte Constitucional. Al día siguiente Correa, que tildó al referéndum de inconstitucional, se proclamó como el principal opositor. El ex presidente, que había vuelto al país el 25 de octubre para intentar resolver la crisis institucional de AP, inmediatamente comenzó a liderar la campaña por el No, durante la cual ha acusado al gobierno de Moreno de buscar involucrarlo en presuntos actos de corrupción para inhabilitarlo políticamente.