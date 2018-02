Luego de reunirse con los miembros de la Conferencia Episcopal Argentina, el Papa Francisco recibió ayer a los integrantes de la Consulta Nacional contra la Usura italiana, antes quienes reiteró su postura contra lo que calificó como “una plaga desgraciadamente muy difusa y todavía muy sumergida”. El pontífice reiteró así sus críticas a esas prácticas y recomendó llevar una “vida sobria”. “La usura humilla y mata. La usura es un mal antiguo y desafortunadamente aún sumergido, que, como una serpiente, estrangula a las víctimas. Hay que prevenirla, sustrayendo a las personas a la patología de la deuda contraída para la subsistencia o para salvar a la empresa”, expresó en un breve discurso ante los presentes en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Jorge Bergoglio remarcó así la línea de impulsada por un sector de la Iglesia Católica para “recuperar las virtudes de la pobreza y el sacrificio: de la pobreza, para no convertirse en esclavos de las cosas y del sacrificio, porque de la vida no se puede recibir todo”. “Llamemos juntos a un nuevo humanismo económico, que ‘ponga fin a la economía de la exclusión y la iniquidad’”, señaló. Para cerrar el encuentro, como es habitual, les pidió a los miembros de la consulta que no se olviden de rezar por él.