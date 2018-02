El dirigente radical Ricardo Alfonsín lanzó una crítica irónica sobre las recomendaciones del secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson, para la región. El funcionario del presidente Donald Trump había advertido sobre el “peligro amenazante de la sombra de Rusia y China” y había asegurado que “América Latina no necesita de nuevos poderes imperiales que solo miran por su interés”. “Estados Unidos es distinto: no buscamos acuerdos a corto plazo con ganancias asimétricas, nosotros buscamos socios”, se ufanó Tillerson días atrás. La respuesta del ex diputado radical, opositor dentro de Cambiemos, no tardó en llegar: “Debemos agradecer su solidaria y desinteresada advertencia acerca de las intenciones imperialistas chinas y rusas. También su consejo sobre la importancia de los valores compartidos en las relaciones internacionales. Sin perjuicio de ello, no estaría de más que el Presidente Macri le aclarara dos cosas: que además de valores, los países tienen intereses y que Latinoamérica, más que los valores, ha sufrido los intereses y el poder de ciertos países”, dijo Alfonsín, en indirecta alusión a los Estados Unidos.