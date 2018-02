El líder de Camioneros lanzó ayer una dura carta contra el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, en respuesta a la información que trascendió en las últimas horas: según distintas versiones, Triaca reconoció ante Mauricio Macri que utilizó “información de inteligencia” para determinar que el ex secretario general de la CGT fue quien difundió el audio de la ex empleada del ministro en el que la despedía, insultos de por medio.

“Con relación a sus disparatadas afirmaciones cumplo en hacerle saber que:

1) Yo no difundí el audio que dejó al descubierto sus prácticas de abuso del poder y la manera indigna en que explota a la gente. 2) No conozco ni me entrevisté jamás con la señora Sandra Heredia. Sin perjuicio de ello, en nombre de todos los trabajadores ‘negreados’ la felicito por la valentía demostrada al denunciar los abusos sufridos”, dice Moyano en su carta y continúa en un tono todavía más fuerte: “Señor Ministro, usted fue el que violó las leyes que debía tutelar, por eso le pido que hoy mismo se ‘auto-denuncie’ en la línea que su propio ministerio habilitó (0800-666-4100) para los casos de explotación por trabajo no registrado. Renuncie y no pierda el tiempo buscando excusas pueriles ni responsables afuera, porque estas acciones indebidas son solamente suyas e intransferibles”.

Para coronar, el camionero fue lapidario: “El problema de su Gobierno no es la ilegalidad de los actos que frecuentemente realiza sino que trasciendan, que el pueblo lo sepa. No les da vergüenza el delito sino la difusión”.