“La pena de muerte y su reposición es un concepto que debe ser discutido por los chilenos”, sostuvieron los parlamentarios de la UDI en una carta remitida al presidente electo Sebastián Piñera y divulgada por la prensa.

Los firmantes dijeron que “hay seres humanos que no merecen ser alimentados y encarcelados, porque la maldad y el nulo respeto a la vida no permiten otra opción que la de pagar con su vida los atroces delitos cometidos”, aunque no aclararon si entre ese grupo ubican a los responsables por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet.

“Si en Chile se puede o no reponer la pena de muerte es una decisión que es controvertida y los que niegan su reposición son básicamente abogados y ONG liderados por la izquierda chilena”, agregaron. Los legisladores aprovecharon el impacto del caso de una niña a la que su padre golpeó, violó y asfixió en Puerto Montt, en el sur del país, para lanzar su planteo.

La carta fue firmada por los diputados Osvaldo Urrutia, Ignacio Urrutia, Celso Morales, Pedro Álvarez Salamanca y Sergio Bobadilla, informó el diario El Mercurio.

La pena de muerte fue derogada en 2001, durante el gobierno del presidente socialista Ricardo Lagos, y reemplazada por la prisión perpetua calificada, en la que el condenado no puede solicitar la libertad condicional antes de haber cumplido efectivamente 40 años de reclusión.