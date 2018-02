"Un partido raro", según el entrenador Juan Manuel Llop (foto) , fue la derrota de Newell's ante Estudiantes por 4 a 2. "Cuando estábamos bien nos hacían goles, arrancamos bien y nos convirtieron de penal. Después cuando nos acomodamos 2 a 1 nos hacen el tercero de contragolpe. Los últimos 15 minutos terminamos muy bien", consideró el director técnico leproso. "No fue una goleada, un 4 a 2 no es goleada y acá estuvimos los últimos 15 minutos en el arco de ellos y pudimos terminar 4 a 3 o incluso 4 a 4", amplió el Chocho. Llop entendió que el Pincha dispuso de "cinco o seis" situaciones de gol e hizo cuatro goles. "No hay que menospreciar al rival que jugó un muy buen partido y tiene un gran plantel. Nosotros para ganarle a Estudiantes teníamos que jugar muy bien, por momentos lo hicimos, por momentos no", cerró. Por la próxima fecha, la Lepra recibirá el viernes a Colón.