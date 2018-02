La legítima defensa tiene presupuestos muy claros, ya que, en caso contrario, puede verse desvirtuada y empleada como una pantalla para amparar y justificar actuaciones criminales.

El policía Luis Oscar Chocobar persigue y mata por la espalda a un joven que estaba escapando, luego de cometer delitos aberrantes.

El Código Penal de la Nación en el artículo 34, inciso 6, exime de responsabilidad penal a quienes actúen en defensa propia o de sus derechos siempre que se reúnan tres circunstancias: a) agresión ilegítima, b) necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla y c) falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende. El caso de Chocobar configura un exceso claro porque no se reúnen las tres circunstancias, falta sobretodo la segunda: la necesidad racional del medio empleado para impedir o repeler la agresión, que ya había sido repelida y terminada. El delincuente estaba escapando. Terminó muerto.

Lo primero es no caer en el maniqueísmo mediático que suele impregnar estas discusiones legales: cuestionar la actuación de Chocobar luego de resguardar o intentar resguardar la vida de cuatro personas, no significa “defender delincuentes”, sino cuestionar el accionar de la fuerzas del orden cuando se exceden del cauce que el estado de Derecho concibe como constitucional y legítimo. La actuación de Chocobar se desvirtúa luego de resguardar al turista y un grupo de personas, ya que persigue a una persona que estaba no resistiendo ni atacando, sino escapando. Chocobar está preparado –o la policía debiera estarlo– para reducir a un delincuente sin asesinarlo. Presentar asesinatos como legítima defensa (como el asesinato del mapuche Nahuel en el Sur, presentado como muerte en el marco de un ataque que demostró no ser tal, defensa que hizo la misma vicepresidenta de la Nación) es un ardid mediático constante que solo alimenta la confusión y la violencia.

Evitar el simplismo es determinante para entender los mecanismos internos de una democracia. Chocobar no actúa en legítima defensa cuando persigue a un delincuente que está escapando, y esto es independiente de los crímenes cometidos por éste, cuya gravedad nadie –la Justicia tampoco– discute. Lo que se discute es si, además de un ataque criminal contra un turista (lo cual debe ser condenado), existe un exceso en la represión que deriva en un nuevo asesinato por parte de las fuerzas de seguridad. La policía está para evitar más muertes. No para aumentar el número de víctimas de la violencia. La policía no subroga, en una democracia, la actuación de la Justicia. En la Argentina no existe la pena de muerte. La justicia por “mano propia” tampoco.

La utilización política que hace de este caso (a la par que se cuestiona la actuación correcta de la justicia, y su independencia como poder del Estado) el oficialismo, va nuevamente a contramano del pretendido discurso en defensa y resguardo de las instituciones. El Poder Judicial es un poder independiente. El Poder Judicial está para preservar las garantías mínimas de la Constitución.

El policía no está, para seguir con otro eufemismo mediático, para hacer “justicia por mano propia”. El policía no está, y esto es independiente de los delitos cometidos por las personas que se persiguen y apresan, para matar a nadie. La policía debe siempre preservar la vida de las personas, poniéndose por encima de todos los conflictos y crímenes que se cometen. Sólo así se garantiza el orden público.

El derecho a la vida lo tienen también los delincuentes. La policía no está habilitada para transgredir o pisotear este derecho, aunque el presidente considere, erróneamente, y haciendo un uso político de un caso penoso, que sí. El delincuente, el terrorista, el genocida, tiene derecho, también, a un juicio justo. Tiene derecho a un proceso con garantías. Esta verdad incómoda es lo que hace de la democracia un sistema superior. Y la sociedad tiene derecho a que quienes cometen crímenes sean condenados. No asesinados. Necesitamos una Justicia eficiente, ágil, transparente, que brinde, a través del respeto pleno de las garantías, mensajes claros a la sociedad. Un país que tiene un presidente que recibe como un héroe a un policía que asesina a una persona por la espalda, no tiene futuro. Es una sociedad que recibe, de su presidente, un mensaje equivocado. El mensaje de que las garantías constitucionales elementales, de que los derechos básicos, de que el debido proceso, no son la quintaesencia de una República.

* UBA-Conicet