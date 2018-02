Repudio

El colectivo Afroargentino a través de la Red Federal de Afroargentinos del Tronco Colonial repudia las palabras vertidas por el señor presidente en la cumbre de Davos (Suiza), además entiende que tales palabras son una grave falta de respeto a la memoria de nuestros ancestros esclavizados, aquellos que dejaron su vida y su libertad por la construcción de la sociedad y el estado en Argentina, si Argentina fue posible como formación social mucho le debe al colectivo afro esclavizado preexistente a la nación, tal vez el presidente Macri, su gobierno y votantes no lo sepan o no les importe, pero gran parte del pueblo argentino sí lo sabe y sí le importa, y es que las raíces históricas son tan fuertes que ningún relato las puede cortar. Somos hijos de los esclavizados que no pudieron silenciar.

Dice el refrán popular que uno es esclavo de sus palabras y amo de sus silencios, otro señala que se tarda tres años en aprender a hablar y sesenta a callar. Macri señaló que "en Sudamérica todos descendemos de europeos". De esta manera y posicionándose en un pedestal digno de otros próceres neocoloniales como Rivadavia, Menem o Roca, Macri también ha señalado que entiende como muy "natural" el nexo económico, político y social que la región posee con los países más desarrollados de Europa. Aun considerando las graves falencias de las instituciones educativas argentinas, cualquier estudiante de ciencias sociales entiende que a lo largo de la historia la posición subordinada en la división internacional del trabajo a la que fue relegada Argentina y la región Sudamericana abrieron luego del período independentista pasó a la larga noche neocolonial, con una soberanía política apenas formal, sin independencia económica real y con una indisimulable dependencia cultural fomentada e implementada a nivel nacional en Argentina por los ideólogos del estado nación enmarcados en el pensamiento liberal.

La construcción del estado y la nación en nuestro país, fue entre otras cosas un enorme proceso hegemónico a través del cual las masas criollas, afros, amerindias e inmigrantes europeas fueron "argentinizadas", es decir subordinadas‑disciplinadas.

Marcos Carrizo