Cines

3 ANUNCIOS POR UN CRIMEN

Con Frances McDormand y Caleb Landry Jones. Dir: Martin McDonagh. SAM 16 años.

Cines del Centro: 15.05, 17.25, 19.40, 22.05 hs.

Showcase: 22.40 hs; tras 01.10 hs.

Village: 17.40 hs.

APUESTA MAESTRA

Con Jessica Chastain y Idris Elba. Dir: Aaron Sorkin. SAM 13 años.

Cines del Centro: 16.20, 19, 21.45 hs.

Cía Monumental: 15.45, 19.30, 22.15 hs.

Hoyts: Cast: 13.30, 16.30 HS. Sub: 19.40, 22.50 hs.

Showcase: Sub: 14.05, 16.55, 19.50, 22.30 hs; tras 01.30 hs.

Village: cast: 16.30, 19.30 hs. Sub: 22.30 hs; tras 01.30 hs.

COCO

Con Gael Gracía Bernal y Benjamin Bratt. Dir: Lee Unkrich y Adrian Molina.

Cía.Monumental: 3D cast: 14, 16.05, 18.10, 20.15 hs. 2D cast: 14.40, 16.45, 17,18.45, 20.45, 21.30, 22.45 hs.

Hoyts: 3D XD cast DBOX: 12.10, 14.30, 16.50 hs. 2D cast: 12.40, 13.10, 15.40, 17.40, 18, 20, 20.20, 22.40 hs.

Showcase: 3D cast: 13, 15.20, 17.40, 20.15 hs.

2D cast: 12.20, 12.40, 14.40, 15, 17, 17.20, 19.20, 19.40, 22.05, 22.35 hs; tras 01 hs.

Village: 4D cast: 15, 17.10, 19.45 hs. 3D cast: 13, 15.15, 17.30, 19.45 hs. 2D cast: 13.30, 14, 14.30, 15.45, 17, 18.10, 18.40, 19.20, 21, 21.50, 23.30 hs; tras 00.20 hs.

DOCTOR WHO TWICE UPON A TIME

Con Peter Capaldi y David Bradley. Dir: Rachel Talalay. ATP.

Showcase: 20 hs jueves y dom.

EL GRAN SHOWMAN

Con Hugh Jackman y Zac Efron. Dir: Michael Gracey. ATP

Showcase: Sub: 19.55, 22.25 hs; tras 00.55 hs.

EL ULTIMO TRAJE

Con Miguel Angel Solá y Angela Molina. Dir: Pablo Solarz. SAM ATP.

Cines Del Centro: 15.16, 19.15 hs.

Cía.Monumental: 14, 18.20, 20.40, 22.45 hs.

Hoyts: 13, 17.30, 22.20 hs.

Showcase: 12.05, 14.10, 16.20, 18.25, 20.30, 22.35 hs; tras 00.40 hs.

Village: 14, 16.10, 16.20, 20.30 hs.

JUMANJI,EN LA SELVA

Con Dwayne Jhonson y Jack Black. Dir: Jake Kasdan. ATP.

Cía.Monumental: 3D cast: 19.30, 22. 2D cast: 14.30, 19 hs.

Hoyts: 3D DBOX XD cast: 19.10, 21.50 hs; tras 00.40 hs. 2D Cast: 12.30, 15.10, 17.50 hs.

Showcase: 3D cast: 12.35, 15.05, 17.35, 20.10 hs. 2D cast: 12.15, 14.45, 17.15, 19.45, 22.25 hs; tras 01.20 hs.

Village: 4D cast: 17.10, 19..45hs. 3D cast: 19.40, 22.15 hs; tras 0.50 hs. 2D cast: 13.20, 14, 16, 18.45, 21.30, tras 00.05 hs.

LA NOCHE DEL DEMONIO 4

Con Lin Shaye y Bruce Davison. Dir: Adam Robitel. SAM 16 años.

Cía.Monumental: 14.20, 16.20, 18.30, 20.30, 22.50 hs.

Hoyts: Cast: 15.20, 20.10 hs. Sub: 22.30 hs; tras 00.50 hs.

Showcase: Cast: 15.10, 19.50, 22.15 hs; tras 00.45 hs. Sub: 12.55, 17.30, 22.55 hs; tras 01.15 hs.

Village: Cast: 17.45, 20, 22.30 hs; tras 00.50 hs. Sub: 20.50, 23.15 hs; tras 01.30 hs.

LA OBRA SECRETA

Con Daniel Hendler y Mario Lombard. Dir: Graciela Taquini. SAM ATP.

Cines del Centro: 15, 18.45 hs.

LAS GRIETAS DE JARA

Con Oscar Martínez y Joaquín Furriel. Dir: Nicolás Gil Lavedra. SAM 13 años.

Cines del Centro: 17.10, 21.30 hs.

Showcase: 12.10, 14.20, 16.25, 18.30, 20.35, 23 hs; tras 01.05 hs.

MAZE RUNNER 3

Con Kaya Scodelario y Dylan O Brien. Dir: Wes Ball. SAM 13 años.

Cía Monumental: 3D cast: 22.30 hs. 2D cast: 14.15, 16.50, 19.30, 22.10 hs.

Hoyts: 2D XD DBOX Cast: 12.50, 16 hs. Sub: 19, 22 hs; tras 01 hs. Cast: 13.30, 16.30, 19.30 hs; tras 00.30 hs.

Showcase: 3D cast: 14, 17.05, 20 hs.Sub: 22.50 hs. 2D cast: 12.30, 16.35 hs. Sub: 19.30, 22.25 hs; tras 01.15 hs.

Village:4D sub: 22.20 hs; tras 01.15 hs. 3D: 22 hs; tras 01 hs. 2D cast: 14, 17, 20, 23 hs. Sub: 22.40 hs; tras 01.30 hs.

NO DORMIRAS

Con Belen Rueda y Eva De Dominici. Dir: Gustavo Hernández.

Hoyts: tras 01.10 hs.

Showcase: 22.10 hs; tras 00.35 hs.

Village: 22.40 hs; tras 01 hs.

OLE, EL VIAJE DE FERDINAND

Con Kate McKinnon y Jhon Cena. Dir: Carlos Saldanha.

Cía. Monumental: cast: 17.15 hs.

Hoyts: 2D cast: 15 hs.

Showcase: 2D cast: 12.15, 14.35, 17.10 hs.

Village: 2D cast: 13, 15.20 hs.

PASAJERO

Con Liam Neeson y Vera Farmiga. Dir: Jaume Collet-Serra. SAM 13 años.

Monumental: 15.10, 22.30 hs.

Hoyts: Cast: 20.40, 23 hs. Sub: tras 00.20 hs.

Showcase: Cast: 13, 15.25 hs. Sub: 17.50, 20.05, 22.20 hs; tras 01.25 hs.

Village: Cast: 20.10; 23 hs. Sub: tras 01.30 hs.

TADEO JONES

Con Dir: David Alonso y Enrique Gato.

Cía.Monumental: 3D cast: 15.30, 17.20 hs. 2D cast: 14.30, 16.10, 17.50, 19.20 hs.

Hoyts: 2D: 12.20, 14.40, 16.40, 18.40 hs.

Showcase: 2D cast: 12.20, 14.15, 16.10, 18.05, 19.50, 20.20 hs.

Village: 3D cast: 13.30, 15.30, 17.30 hs. 2D cast: 14.30, 16.40, 18.45, 20.45 hs.

VICTORIA Y EL SEXO

Con Virginie Efira y Vicent Lacoste. Dir: Justine Triet. SAM 13 años.

Cines del Centro: 15.10, 17, 20.10, 22 hs.

Para tener en cuenta

ARTEON ESPACIO DE ARTE

Sarmiento 778, Gal. El Patio, PA. Tel: 426‑8841.

CIA. MONUMENTAL

San Martín 993/99. www.complejomonumental.com.ar. Trasnoche únicamente días sábados.

CINE LUMIERE

Vélez Sarsfield 1027. Tel: 480‑4816.

CINES DEL CENTRO

Shopping Del Siglo Nivel 1. Tel: 445‑1460.

EL CAIRO

Santa Fe 1120. Tel: 4721851.

HOYTS

Portal Rosario Shopping. Trasnoche vie y sáb.

SHOWCASE CINEMAS

Junín 501. Tel: 436‑0999 (inf.) y 436‑0500 (vta). Las funciones de trasnoche son los días viernes, sábados y víspera de feriado.

VILLAGE ROSARIO

Av. Eva Perón 5856. Tel: 516‑1111. Reservas al 0810‑0810‑2463. Tras vie, sáb. Horarios de apertura: lun a vie 15 hs; sáb a las 14 hs.

Variedades

BEATMEMO

Bv. Oroño y Güemes. Tel: 2230757.

Milenio, tributo a Soda Stéreo. Mar 6, 21.30 hs.

Canciones de Bolsillo. Temas de habla hispana en formato acústico y eléctrico. José Mateucci (voz y batería), Alexis Thompson (guitarra) y Julieta Sciasci (bajo). Gratis. Mié 7, 21.30 hs.

EL CIRCULO

Mendoza y Laprida. Tel: 4483784.

Marta Sánchez (piano y voz). Mié 28, 21 hs.

Sergio Dalma. Vie 23 mar, 21 hs.

Teatros

LA COMEDIA

Mitre y Ctda. Ricardone.

Concha Del Río y Nina Morante en concierto. Con Noralih Gago y Andrea Fiorino. Vie feb, 21.30 hs.

Las de Barranco. Dir: Alejandra Gómez. Sáb feb, 21.30 hs.

MATEO BOOZ

San Lorenzo 2243.

Terapia de familia. Gran elenco rosarino. Dir gral: Manuel Cansino. Sáb feb, 22 hs.

NICASIO OROÑO

San Lorenzo 1055.

Amor mío que me dejaste tantas veces en mi vida de Lauro Campos. Sáb de feb y mar, 21.30 hs.

TEATRO DEL RAYO

Salta 2991. Tel: 4360454.

Pleurotus fulminaris de Aldo El Jatib. Café concert. Dir: María A. Oliver. Sólo c/res. Jue y vie feb, 21 hs.

El fabuloso mundo de la tía Betty. Texto, dramaturgia y dir: Aldo El Jatib. Sáb feb, 21 hs.

Para niños

EL JARDIN DE LOS NIÑOS

Parque Independencia. Tel: 4802421.

Vie, sáb, dom y fer de 14 a 19 hs. Ent gral $20.

LA GRANJA DE LA INFANCIA

Av. Pte. Perón 8000. Tel: 4807848. En receso de verano.

Mar a vie de 9 a 17 hs; sáb, dom y fer de 10 a 18 hs. Ent gral $ 20.

LA ISLA DE LOS INVENTOS

Corrientes y Wheelwright. Tel: 449‑6510. En receso de verano.

Sáb, dom de 17 a 20 hs. Sáb 10, dom 11 y lunes 12 de febrero desde las 21 hs.